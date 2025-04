Una Reina Nacional de la Vendimia anunció que está embarazada con una tierna imagen en las redes sociales

La soberana de mandato cumplido compartió la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram y recibió miles de mensajes de felicitaciones.

Una querida figura de la Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo muy especial: Natasha Sánchez, quien fue Reina Nacional de la Vendimia 2022, compartió en su cuenta de Instagram que está pasando por un momento muy especial, ya que se convertirá en mamá.

La joven, que el sábado pasado cumplió 25 años, eligió esa fecha para dar a conocer públicamente que está embarazada. Con una emotiva publicación, compartió una foto junto a su pareja, Sergio Villegas, sosteniendo unos pequeños escarpines blancos, y acompañó la imagen con la frase: “Te esperamos, bebito/a”.

En su posteo, en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 15 mil seguidores, la ex soberana mendocina expresó: “Somos los más felices. Gracias a todos los que nos llenaron de amor desde el momento cero. Y a vos, amor mío, que sos el papá más amoroso, gracias por llenarnos de amor todos los días”.

La publicación rápidamente se volvió viral entre sus seguidores, cosechando más de 2600 Me Gusta y cerca de 150 comentarios llenos de afecto y buenos deseos.

Entre las reacciones destacadas, se sumó la actual Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes, quien le dejó corazones en señal de alegría. También se expresó otra ex reina, Rocío Valdivia, que desde Italia le escribió un tierno mensaje: “Me hiciste tan feliz con esta noticia antes de que me fuera. Sabés cuánto te quiero y deseo tu felicidad. No veo la hora de que llegue diciembre para conocer al bebu. ¡Mucho amor para los tres, amiga querida!”