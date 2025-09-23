Una nena mendocina salió a repartir flores amarillas y conquistó de ternura a todos en el Parque San Martín

La pequeña junto a su mamá salieron a regalar flores en el día de la primavera. Compartieron el video a través de las redes sociales y la reacción de la gente se volvió viral.

Comenzó la primavera, y con esta fecha, hace un par de años, surgió una tradición entre las generaciones más jóvenes. Se trata de regalar flores el 21 de septiembre, pero no cualquiera, sino flores amarillas. Fue en ese contexto que una nena salió con su mamá a repartir pequeños ramos en el Parque General San Martín y sorprendió a todos los mendocinos con un gesto que inundó de ternura y amor las redes sociales.

“Que vendría a buscarlas con sus flores amarillas”, una frase de Floricienta, una telenovela que marcó la infancia y adolescencia de muchas generaciones en Argentina y que ahora da pie a una tendencia que se repite año tras año.

Es que cada 21 de septiembre las redes sociales se inundan de imágenes de parejas regalándose sus ramos de flores. Sin embargo, este 2025, una mendocina protagonizó un verdadero momento que quedará guardado en la memoria de muchos.

Es que la pequeña salió, juntó con su mamá a regalar flores amarillas al parque. Muchos se llevaron la sorpresa, mientras otros pudieron sorprender al ser amado. Sin lugar a duda una acción que despertó muchas sonrisas y contagió amor.

El video fue compartido a través de TikTok por Emanuel.nanclares y rápidamente se volvió viral. En los comentarios muchos usuarios destacaron el detalle: “enseñarle a los hijos que un pequeño detalle alegra la vida de las personas no tiene precio”, “Hermoso gesto, más personas así necesitamos”, “la gente feliz”, escribieron.

Flores amarillas: por qué se regalan el 21 de septiembre en Argentina

En los últimos años, regalar flores amarillas el 21 de septiembre se convirtió en una costumbre que trasciende la primavera y se transformó en un fenómeno cultural en Argentina. Aunque muchos la asocian con la llegada de la nueva estación, lo cierto es que el verdadero motivo está vinculado con la ficción creada por Cris Morena en 2004.

La novela Floricienta, protagonizada por Florencia Bertotti, marcó a toda una generación y fue la semilla de esta tendencia que hoy inunda redes sociales como TikTok, Instagram y X (ex Twitter). La costumbre nace de una de las canciones más recordadas de la telenovela: “Flores Amarillas”, interpretada por la protagonista. En la historia, la joven huérfana que trabajaba como niñera en la mansión de una familia adinerada soñaba con recibir esas flores como símbolo de amor verdadero.

Ese fragmento de la novela no solo quedó grabado en la memoria de los fans, sino que también inspiró a miles de personas a replicarlo en la vida real. Así fue como, cada 21 de septiembre, regalar flores amarillas se convirtió en un gesto cargado de romanticismo y nostalgia.