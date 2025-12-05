Una mujer fue a comprarse zapatos y le pidió al vendedor que la ayudara de una insólita manera

Un joven vendedor de una zapatería sorprendió a dos clientas con una inesperada maniobra para ayudarlas a elegir un par de zapatos. La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad y explotó en las redes sociales.

Todo transcurría con normalidad en una zapatería, como de costumbre entraron dos mujeres a probarse zapatos. Sin embargo, como una de las clientas no podía decidir que calzado llevarse, el joven vendedor entró en acción con una insólita maniobra al estilo de Pepe Argento que terminó volviéndose viral en las redes sociales.

“Vendedor del mes o vendedor del año”, se atribuyó en su cuenta de TikTok. Allí, publicó el divertido momento que protagonizó junto a dos mujeres que entraron un día a la zapatería donde trabaja.

Según relató el propio vendedor en su cuenta de TikTok, donde compartió el video, la clienta necesitaba asegurarse de que el calzado funcionara para un evento especial. Fue entonces cuando, sin dudarlo, el vendedor la invitó a bailar en medio del local, como si se tratara de una improvisada prueba técnica. La mujer aceptó, se sumó al ritmo y ambas amigas estallaron en risas mientras evaluaban qué modelo resistía mejor los movimientos.

La escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio y él mismo la publicó. En minutos, la publicación despegó y se convirtió en uno de los videos más virales de la semana, acumulando miles de visualizaciones.

Los usuarios no tardaron en reaccionar con humor y creatividad. Muchos compararon al joven con un icónico personaje de la TV argentina, asegurando que “Pepe Argento estaría orgulloso”. Otros dejaron mensajes que reforzaron el costado viral del momento: “Excelente servicio”, “Probando los tacos como corresponde”, “Hay que testear antes de llevarlos”, “Nos dio baile, trabajo y zapatos”, comentaron entre risas.