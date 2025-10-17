Una mendocina sorprendió con su respuesta al hablar de su ex pelado y el video se volvió viral

Durante una nota callejera por el Día del Pelado, una mendocina dejó sin palabras al cronista de Canal 9 Televida con su inesperada respuesta. El video fue publicado en TikTok y rápidamente se volvió viral.

En el marco del Día del Pelado, celebrado cada 7 de octubre, un insólito momento protagonizado por una mendocina se volvió tendencia en las redes sociales. Durante una entrevista, el periodista Fausto Mateo, de Canal 9 Televida, salió a recorrer las calles de Mendoza para conocer las anécdotas más divertidas relacionadas con la calvicie. Sin embargo, una de las respuestas descolocó a todos y generó miles de reacciones en TikTok.

Cada 7 de octubre, el Día del Pelado se convierte en una oportunidad para celebrar la autenticidad y derribar prejuicios sobre la calvicie. Lo que antes era motivo de burlas o inseguridad, hoy se resignifica como un símbolo de confianza y aceptación personal. Aunque el origen exacto de la fecha no está documentado, se sabe que comenzó a difundirse a principios de los 2000, impulsada por comunidades que buscaban reivindicar la imagen de las personas calvas.

En este contexto, desde Canal 9 salieron a la calle para conocer las historias de los “pela”, pero también las anécdotas de muchos mendocinos que involucraron un pelado.

Fue así como Fausto Mateo se encontraba en la calle Arístides cuando vio a dos mujeres y les preguntó: “¿alguna vez saliste con un pelado?”. La primera asintió y contó que sí, salió con uno.

Sin embargo, la segunda mujer contó que había salido con un pelado, “un capítulo en mi vida se lo dedicó al pelado, ese”, se fue medio indignada, dejando lo que seguía en la frase a la imaginación y al periodista y a todos los presentes sin palabras.

@fausmateoh hay pelados… PELADOS! Y peladas! FELIZ DÍA PELAS! Por acá dos chicas que tienen grandes recuerdos de sus pelados 🤣 ♬ sonido original – Fausto Mateo

El video fue compartido en la cuenta de TikTok de Fausto Mateo, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. “La segunda quedó dolida”, “No se olvidan más”, “Ese pelado hizo historia”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en tono humorístico.

Así, lo que empezó como una jornada con tono humorístico terminó regalando uno de los momentos más virales del año en Mendoza, con una frase que ya quedó grabada entre los usuarios: “A ese le dedico un capítulo de mi vida…”.