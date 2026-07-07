Sólo para el fandom de GH: un detalle que no pasó desapercibido explica la eliminación de Nigro

La expulsión del participante de “Generación Dorada” sigue dando de qué hablar. Al bizarro momento del arbusto se sumó un frío silencio del dueño de la casa y un archivo letal que Gastón Trezeguet sacó a la luz.

La eliminación de Leandro Nigro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada caló hondo en el público, pero no precisamente por pena. Al insólito momento televisivo en el que un productor disfrazado de arbusto lo retiró a cuestas por la puerta roja, en las últimas horas se sumó la atención de los fanáticos, quienes detectaron un curioso e inédito detalle durante la transmisión en vivo que rápidamente se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

A diferencia de lo que ocurre en cada gala de Telefe, donde la mítica y profunda voz de “Big” despide a los participantes que abandonan la competencia con palabras de aliento o un mensaje personalizado, esta vez el dueño de la casa optó por el absoluto silencio. Mientras Nigro saludaba apurado a sus compañeros y era arrastrado hacia la salida, los micrófonos principales no emitieron ni una sola palabra de despedida.

La furia y las burlas de los fanáticos en redes

El vacío total por parte de la producción hacia el participante catalogado como la “planta máxima” de la temporada no pasó inadvertido para los televidentes, quienes inundaron las redes sociales con comentarios divididos entre la indignación y la risa sorda: “Que Nigro se vaya a su casa, pero qué hijo de p… Gran Hermano que no lo saludó. No lo despidió, qué mal”, criticó un usuario en X (antes Twitter). En contraposición, la gran mayoría prefirió tomárselo con humor: “Jajajajaj, ni Gran Hermano se despidió de Nigro”, o “Ni Gran Hermano lo despidió, JAJAJAJ”.

El archivo más odiado: ¿Por qué la gente quería afuera a Nigro?

Para colmo de males, tras consumarse su salida con más de 20 puntos de diferencia frente a Luana, el debate subió de tono con las declaraciones de Gastón Trezeguet. El histórico exparticipante y actual panelista del programa fue lapidario al analizar el paso del jugador por el reality y reveló el verdadero motivo por el cual el público le picó el boleto de manera tan unánime en pleno Mundial 2026.

Además de cuestionar su absoluta falta de compromiso y sus constantes quejas a la hora de realizar las pruebas semanales, Trezeguet recordó una frase imperdonable de Nigro dentro de la casa: “No nos olvidemos de que Nigro, además de no jugar a nada y faltarle el respeto a estar ahí, dijo que Messi era una v… y que Argentina era una v… Solo por eso debería irse”, sentenció el panelista de manera tajante.

Entre el desprecio del dueño de la casa, su bajo rendimiento y sus polémicos dichos contra el capitán de la Selección, la estadía de 48 días de Leandro Nigro terminó de la peor manera, dejando en claro que el público soberano no perdona la falta de juego ni los ataques a los ídolos populares.

Seguí todos los escándalos de Gran Hermano, las repercusiones en las redes y el minuto a minuto del reality del momento a través de El 9 Televida.