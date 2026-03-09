Una mendocina se enamoró de un bailarín durante el Carrusel, lo buscó a través de TikTok y se sorprendió por uno de los comentarios

Una joven mendocina se volvió viral en TikTok luego de publicar un video para encontrar a un bailarín del Carrusel de la Vendimia que le había robado el corazón. Sin embargo, la búsqueda tuvo un giro inesperado cuando apareció un comentario que cambió por completo la historia.

Algunas situaciones de la vida cotidiana se escapan al relato cotidiano y parece ser sacadas de libreto de alguna película o novela. Cuando uno menos se lo espera puede encontrar porque no al amor de su vida. Así le sucedió a una mendocina que se encontró con un chico en medio del Carrusel y se enamoró a primera vista. Es por eso que lo buscó con un vídeo a través de TikTok para que ayuden a localizarlo, pero no se esperaba lo que sucedió.

Los festejos de la Vendimia en Mendoza suelen estar cargados de emoción, música y tradición. Pero para una joven mendocina también se convirtieron en el escenario de una historia que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Durante el tradicional Carrusel vendimial, mientras distintas comparsas y agrupaciones desfilaban por las calles del centro de Mendoza, la chica quedó cautivada por uno de los bailarines que participaba del espectáculo.

Según relató en redes, fue un amor a primera vista. Mientras filmaba el desfile con su celular, el joven miró directamente a la cámara y ese momento quedó registrado en el video.

Con la intención de encontrar nuevamente al joven, la mendocina decidió publicar el video en TikTok, apelando al poder de las redes sociales para identificarlo. En la publicación escribió: “Si tiene novia: hermana te felicito, si no TikTok haz lo tuyo”, acompañando las imágenes del bailarín durante el desfile.

El video fue compartido por la usuaria Karo.g.flores y en pocas horas comenzó a multiplicarse, acumulando miles de reproducciones, comentarios y reacciones de usuarios que se sumaron a la búsqueda.

Muchos seguidores comenzaron a preguntar si había logrado localizar al joven que le había llamado la atención durante el Carrusel de la Vendimia. Sin embargo, entre los cientos de comentarios apareció uno que nadie esperaba y que terminó dándole un giro inesperado a la historia.

“Pues muy afortunada soy, linda. Gracias por el video de mi chico”, escribió una usuaria, acompañando el mensaje con una foto junto al bailarín que la joven estaba intentando encontrar.

De esta manera, la novia del joven confirmó que el protagonista del video ya tenía pareja, lo que rápidamente generó nuevas reacciones entre los usuarios de la red social. Lejos de tomarse mal la situación, la creadora del video respondió con humor y buena onda. “Hasta que apareciste. Te felicito reina, hermosa pareja”, contestó la mendocina, celebrando la respuesta.