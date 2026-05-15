Una mendocina fotografió a un lustrador de zapatos y la reacción del hombre emocionó a todos

La joven decidió retratar a un trabajador que ve todos los días en la Peatonal Sarmiento. Compartió el video a través de TikTok y el gesto y la emoción del hombre conmovieron a miles de usuarios en las redes sociales.

Una joven iba pasando por pleno centro de Mendoza cuando de repente decidió hace una acción fuera de lo común. Agarró su cámara y le sacó una foto al lustrador de zapato que ve todos los días. Sin embargo, la reacción de él emocionó a todos en las redes sociales.

La protagonista de la historia es Abril Pujol, una joven fotógrafa que quiso realizar un gesto distinto durante una jornada habitual en Ciudad. Con su cámara en mano, salió de su casa y, al llegar a la esquina de San Martín y Peatonal Sarmiento, se acercó a Luis, un trabajador que desde hace décadas forma parte del paisaje cotidiano mendocino.

Según contó Abril a través de un video que rápidamente comenzó a viralizarse, hacía mucho tiempo que veía al hombre trabajando en la zona y tenía ganas de regalarle un retrato.

“Siempre paso por calle San Martín y veo a un abuelito que lustra zapatos. Quería ir y regalarle una foto”, relató la joven.

Luis le contó que trabaja como lustrador de zapatos desde hace más de 40 años en el microcentro mendocino y que actualmente tiene 61 años. Además, explicó que complementa ese oficio realizando trabajos de albañilería debido a la falta de clientes y a la situación económica.

Durante la charla, Abril tomó varias imágenes del trabajador mientras realizaba sus tareas habituales en la esquina céntrica. Sin embargo, lo que más impactó fue la reacción del hombre al recibir la fotografía impresa.

“Hace un montón que no me sacan una foto”, le confesó Luis a la joven, visiblemente sorprendido. El hombre aseguró que nunca antes alguien le había regalado una imagen suya y mucho menos una fotografía impresa. El gesto sencillo terminó convirtiéndose en un momento profundamente emotivo.

Después de recibir el retrato, Luis observó la fotografía con emoción y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Le voy a mostrar la foto a mis nietos”, dijo emocionado.