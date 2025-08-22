Una francesa se enamoró de un mendocino y la invitó a una cita en la cancha: “ahora soy de la Lepra”

Una joven francesa llegó a Mendoza, conoció a un mendocino y terminó viviendo su primera cita en el Estadio Malvinas Argentinas. Compartieron el video a través de las redes sociales y se volvió viral.

El fútbol mendocino sumó una historia un tanto curiosa, pero a su vez romántica, que ya despertó miles de reacciones en las redes sociales. Una joven francesa, que llegó a la provincia y se enamoró de un mendocino, vivió su primera experiencia en la cancha alentando a Independiente Rivadavia y terminó declarando: “Ahora soy de la Lepra”.

El episodio ocurrió en el estadio Malvinas Argentinas, tras el partido entre Independiente Rivadavia y Boca Juniors, cuando un grupo de hinchas se cruzó con la pareja mientras se retiraban del lugar.

Allí, en medio de cánticos y clima festivo, se conoció la historia: él, nacido en Mendoza, decidió invitarla a una cita muy particular, nada menos que en la cancha para alentar a la Lepra.

De inmediato, los chicos entrevistaron a la joven que reveló que en Francia simpatizaba por el Olympique de Marsella, pero que la pasión de su pareja la había convencido. “La Lepra es un mundo aparte, me encanta la gente y el ambiente de Mendoza”, expresó ante el entusiasmo de los simpatizantes azules.

@sifonazo.stream UNA FRANCESA DE LA LEPRA Él es de Mendoza, ella vino desde Francia y se enamoró de #IndependienteRivadavia Llegaron los hinchas y se descontroló todo en el Malvinas Argentinas 🇫🇷😅 ♬ sonido original – Sifonazo Stream

El video fue compartido en TikTok y rápidamente se volvió viral, mostrando cómo el amor y el fútbol pueden cruzar fronteras y sumar a la Lepra una hincha inesperada, llegada desde Europa.