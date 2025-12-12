Una familia mendocina fue a buscar a su hija al jardín y emocionaron a todos con su auto: “lo lograste”

Las imágenes del vehículo todo decoraron rápidamente invadieron las redes sociales y se volvieron virales.

Una escena realmente tierna ocurrió hace algunas semanas en Maipú. Es que una familia mendocina tenía que ir a buscar a su hija al colegio, pero lejos de ser una jornada más, decidieron transformarla en un día que quedará en los recuerdos de todos para siempre.

Todo ocurrió en el departamento de Maipú, a pocos metros del Parque Metropolitano. Cientos de conductores transitaban por la concurrida calle Gargantini cuando un auto bastante particular les llamó la atención.

Es que el vehículo blanco estaba todo pintado, decorado con guirnaldas, globos en su techo y en la luneta decía: “egresada a bordo”.

Resulta que una familia fue a buscar a su hija al jardín y lo hicieron con toda la onda. “Felicitaciones, lo lograste, vamos por más”, “Hola primaria”, “te amamos”, eran algunas de las frases que habían escrito en los vidrios.

La tierna escena conmovió a todos los vecinos y las imágenes de aquel auto se volvieron virales rápidamente en las redes sociales: “felicitaciones Sofi”, “fue re lindo, la gente estaba re sorprendida”, “mucha alegría y amor”, fueron algunos de los comentarios junto a las imágenes.