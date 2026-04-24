Una conductora de Canal 9 se comprometió en París y compartió el emocionante video en las redes

La reconocida economista Elena Alonso se comprometió en la Torre Eiffel y sorprendió a todos sus seguidores.

La economista y conductora de Historias con Marca, Elena Alonso tiene, por estos días, una felicidad que muestra por las redes sociales donde muchos la conocen como “Elena Financiera”. Su pareja la sorprendió durante su viaje a París y le propuso matrimonio de una mera que se robó el corazón de todos en las redes sociales.

La economista está de vacaciones junto a su pareja en Europa, sin embargo, aprovecharon uno de los escenarios más románticos para sellar su amor.

Es que, en plena Torre Eiffel, rodeados de las luces que componen la ciudad de París, la pareja de la economista, Elio Guidarelli, se arrodilló, sacó un anillo de su bolsillo y le preguntó si quería casarse con él a lo que la economista respondió que sí.

“Si! Obvio mi amor!! Compromiso en la torre Eiffel quién me iba a decir? Me hacés siempre muy feliz! El amor del bueno, que te cuida y que te hace mejor persona. Ese es el amor que siento que me tenés y que te tengo. El amor es para valientes, y nosotros lo somos!”, expresó con alegría la especialista que ha publicado varios libros sobre temas económicos.

El emotivo momento fue compartido en redes sociales por la propia protagonista y rápidamente se volvió viral.

Elena Alonso fue víctima de un robo en Madrid y contó cómo se pueden prevenir

La economista mendocina Elena Alonso, influencer y conductora del programa televisivo, fue víctima de un robo en Madrid durante su viaje por Europa.

La joven, conocida en redes sociales como “Elena Financiera”, relató que el hecho ocurrió en un bar de la zona conocida como la Ciudad de las Letras, donde delincuentes le sustrajeron su mochila con pertenencias personales de gran valor.

“Nos robaron la mochila con todas las tarjetas, dinero y los pasaportes”, explicó la economista en un video que rápidamente se viralizó.

A partir de lo vivido, la influencer decidió convertir la experiencia en una guía práctica y compartió una serie de recomendaciones para quienes viajan: