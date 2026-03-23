Un robo insólito: Roberto Funes Ugarte fue sorprendido en plena transmisión en vivo

El conductor notero quedó desconcertado durante una cobertura en la Feria Francesa de Recoleta, cuando un gesto inesperado interrumpió su entrevista y derivó en un episodio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lo que parecía una cobertura tranquila desde la Feria Francesa en Recoleta terminó convirtiéndose en un episodio inesperado que dejó a todos desconcertados. El clima festivo, los puestos gastronómicos y las entrevistas con el público avanzaban con normalidad, hasta que algo rompió la rutina frente a las cámaras.

El periodista Roberto Funes Ugarte, acostumbrado a trabajar en la calle y a enfrentar situaciones imprevistas, reaccionó con sorpresa. Su gesto y sus palabras reflejaron la incredulidad del momento, generando intriga entre los televidentes que seguían la transmisión en vivo.

Recién entonces se supo lo que había ocurrido: una joven a la que estaba entrevistando se acercó de manera intempestiva, lanzó un saludo provocador y le arrancó con la boca el antipop del micrófono. El accesorio, fundamental para la calidad del sonido, quedó en manos de la intrusa que escapó entre los puestos de la feria, dejando al cronista sin poder continuar con normalidad.

El episodio derivó en una breve persecución transmitida en directo. Funes Ugarte corrió detrás de la joven, pidiéndole que devolviera el accesorio. Finalmente, logró recuperarlo y la protagonista del hecho ofreció una disculpa frente a las cámaras, aunque volvió a lanzar un comentario irónico antes de retirarse.

La situación sorprendió no solo por lo insólito, sino también porque la joven explicó que “es tendencia hacer eso”, sugiriendo que se trata de un desafío viral en redes sociales. Días antes, otro movilero de un canal de streaming había sufrido un robo similar en Chacarita, lo que refuerza la idea de que se trata de una práctica en expansión.

Las repercusiones no tardaron en llegar. En Twitter y TikTok, usuarios compartieron el video del momento y opinaron sobre los límites entre la interacción del público y el respeto hacia los periodistas. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros criticaron la actitud de la joven y advirtieron sobre la inseguridad que enfrentan los cronistas en la calle.