Un periodista de Canal 9 se animó a imitar a Sandro en vivo y se volvió viral: “Rosa, Rosa la maravillosa”

Juan Manuel Arce se copó con uno de los informes sobre el cantante argentino y terminó protagonizando un divertido momento al aire.

Cada día, las primeras ediciones de Noticiero 9 se prepara para salir al aire en las pantallas mendocinas. Sin embargo, a la hora de terminar, alguna que otra broma se les escapa a los periodistas en vivo. Esto le paso a Juan Manuel Arce cuando se encontraba en el estudio terminando de presentar un informe sobre Sandro y decidió compartir sus dotes artísticos imitando al cantante.



Noticiero 9 presentó un informe a los 80 años del nacimiento de Sandro. Esa noticia era la última de la edición antes del pronóstico. Sin embargo, Arce decidió sorprender a todos cuando se dejó llevar por la música.

Es que aprovechó el momento para cantar algunas de las frases más famosas de Sandro, pero no se quedó solamente ahí, sino que también imitó los pasos de baile del artista.

“Me copé”, exclamó mientras cantaba y bailaba en vivo por la pantalla del 9 Televida. “Te tomas un par de fernet y cantas y bailas así”, agregó mientras realizaba su imitación que despertó las risas tanto dentro como fuera del estudio.

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales y se volvió viral. Es que muchos se sintieron identificados con el canto del periodista.

En los comentarios algunos apuntaron: “es un genio, me divierten mucho sus móviles lo mejor de canal 9”, “Son muy simpáticos, nos alegran las mañanas”, mientras que otros elogiaron la buena onda y el ritmo.