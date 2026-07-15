Un periodista chileno cuestionó la “argentinofobia” y salió a bancar a la Scaloneta

Las declaraciones de José Antonio Neme en la televisión chilena generaron un fuerte impacto en la previa de la semifinal del Mundial 2026. El conductor defendió la competitividad y la resiliencia de los argentinos, despertando un debate sobre la histórica rivalidad entre ambos países.

En medio de la expectativa por la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un comentario televisivo cruzó fronteras y se volvió tema de conversación en redes sociales. El periodista chileno José Antonio Neme, conductor chileno del matinal Mucho Gusto de Mega, sorprendió al cuestionar la llamada “argentinofobia” que, según él, persiste en parte de la sociedad chilena.

Neme criticó la costumbre de apoyar a cualquier selección con tal de ver perder a la Scaloneta, calificando esa postura como absurda y carente de sentido. “Es ridículo hinchar por Inglaterra, Suiza o cualquier otro país solo para que Argentina no gane”, señaló en vivo, generando un inmediato revuelo.

Lejos de sumarse al resentimiento, el periodista eligió destacar las virtudes del pueblo argentino. Subrayó su competitividad, la hospitalidad hacia los turistas y la riqueza cultural que se expresa en el teatro, la música y la gastronomía. Además, puso el foco en la capacidad de los argentinos para sobreponerse a crisis políticas y económicas: “Se han bancado décadas de corrupción y siguen adelante. Ojalá nosotros tuviéramos ese coraje también”, afirmó.

Las palabras de Neme se viralizaron rápidamente donde usuarios argentinos celebraron el gesto como un reconocimiento sincero. En Chile, en cambio, el comentario abrió un debate sobre la relación bilateral y la influencia del fútbol en las percepciones colectivas.

El contexto deportivo amplificó el impacto. Argentina llega a la semifinal tras vencer a Suiza en tiempo suplementario, mientras que Inglaterra eliminó a Noruega con un doblete de Jude Bellingham. El cruce revive recuerdos históricos, como el enfrentamiento de 1986, y suma tensión a una rivalidad que trasciende lo deportivo.

Más allá del partido, las declaraciones de Neme instalaron una discusión sobre la resiliencia argentina y la necesidad de revisar prejuicios en la región. Su postura desafió la narrativa habitual de rivalidad y propuso una mirada distinta: reconocer virtudes en lugar de alimentar resentimientos.

En un momento en que la Scaloneta busca otra final mundialista, la voz de un periodista chileno se convirtió en símbolo de respeto y admiración hacia un pueblo que, pese a las adversidades, sigue demostrando coraje dentro y fuera de la cancha.