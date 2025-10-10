Un negocio Mendocino puso un cartel en la vereda y descolocó a todos

Muchos mendocinos pasaron por una esquina de Godoy Cruz y se encontraron con una frase que no podían creer. Compartieron el hallazgo a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Una persona circulaba por las calles de Mendoza cuando de repente se frenó en una esquina muy transitada de Godoy Cruz y es que un cartel que estaba en la vereda llamó su atención por la insólita frase que tenía escrita.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertas situaciones que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día, una joven pasaba tranquilamente por una calle de la provincia y se encontró con un anuncio puesto en la esquina de Arizu y Almirante Brown. Todo le parecía normal hasta que decidió acercarse, ya que no podía creer la propuesta que ofrecían.

De inmediato compartió una imagen: “Lean la palabra negocio al revés”, decía el cartel y abajo apuntaba “les juro que les alegra el día”, escribieron.

La fotografía, que fue compartido a través de las redes sociales, despertó la curiosidad entre los usuarios que no podían salir del asombro por el insólito cartel.