Un mendocino vio más de 30 Ferraris en plena calle y el video se volvió viral: ¿de qué se trataba?

El hombre iba a bordo de su vehículo cuando un auto llamó su atención por su particular estilo. Inmediatamente, compartió un video en las redes sociales y se volvió viral.

El paso de una caravana de Ferraris por las calles mendocinas sorprendió a los vecinos y generó furor en las redes sociales. El video, captado por un conductor local, acumuló miles de reproducciones en pocas horas y despertó la curiosidad de todos: ¿por qué había tantos autos de lujo en Mendoza?

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertos autos que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un conductor pasaba tranquilamente por una calle mendocina y se encontró con un auto que circulaba por el otro carril. Todo le parecía normal hasta que comenzó a ver un montón de vehículos que lo dejaron impactado. Se trataba de una exposición de Ferraris que había llegado a la provincia de Mendoza.

Sin entender lo que estaba viendo, decidió grabar la escena y compartirla en TikTok. Las imágenes mostraban una verdadera postal de lujo: más de 30 Ferraris rodando en fila, bajo el sol mendocino.

¿Por qué hubo tantos Ferraris recorriendo las calles de Mendoza?

Lo que parecía una coincidencia resultó ser parte del “Passione Ferrari del Altiplano 2025”, una caravana internacional que combina potencia, turismo y aventura, y que cada año recorre distintos puntos de Sudamérica.

Esta edición inició su travesía en Jujuy, Salta y Catamarca, continuó por La Rioja y San Juan, y llegó a Mendoza este miércoles, donde las espectaculares máquinas italianas atrajeron todas las miradas.

El evento fue organizado por la empresa Autiq Cars, con sede en Mendoza, junto al Club Ferrari Chile, y reunió a más de 30 modelos distintos de la reconocida marca italiana. Entre los más destacados se encontraban el Purosangue, 488 Pista, 12 Cilindri, 296, Roma, F12 y 458.

El objetivo del encuentro fue acercar a los fanáticos del automovilismo a estas joyas mecánicas, brindando la posibilidad de escuchar de cerca el rugido de motores con hasta 829 caballos de fuerza y velocidades que alcanzan los 340 km/h.