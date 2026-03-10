Un mendocino se tiró los pasos prohibidos en la Fiesta de la Vendimia y explotó las redes sociales

El hombre lo dejo todo en la Fiesta Nacional de la Vendimia y animó al público en la previa de El Chaqueño Palavecino, LBC y Euge Quevedo, DesaKTa2, Magui Olave y La Re Pandilla. El sujeto se levantó y entretuvo al público al ritmo de sus bailes que se hicieron virales en las redes sociales.

En plena Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, un mendocino sorprendió al público del Teatro Griego Frank Romero Day al improvisar un show de baile en medio de las gradas. Es que lejos de esperar sentad a que se presentaran los artistas de la noche, se tiró unos “pasos prohibidos” que terminaron animando a todos los espectadores y se volvieron virales en las redes sociales.

La Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a reunir a miles de mendocinos y turistas en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde se desarrollaron los shows musicales posteriores al acto central.

En ese contexto, un momento inesperado terminó captando toda la atención del público. Mientras los asistentes aguardaban la salida de los artistas, un hombre se levantó en medio de las gradas y comenzó a bailar con entusiasmo, desatando aplausos, risas y ovaciones.

Sus movimientos, que muchos definieron en redes como “los pasos prohibidos”, lograron contagiar el clima festivo en el teatro y animaron a quienes esperaban el inicio de los recitales.

La escena fue registrada por varios espectadores y fue compartida por @extensiones.ac en TikTok, donde el video acumuló miles de reproducciones y comentarios: “que buenos pasos se terminó tirando el mendocino”, “que grande Franco”, “ lo vimos anoche”, escribieron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soy Menduco | Contenidos de Mendoza (@soymenduco)

Una noche de música y fiesta en el Frank Romero Day

Las puertas del Teatro Griego Frank Romero Day se abrieron alrededor de las 18 y las gradas se colmaron de público para disfrutar de una jornada marcada por la música y el baile.

El espectáculo comenzó con el debut de la cantante de cuarteto Magui Olave en el escenario vendimial. Luego fue el turno del folklore con El Chaqueño Palavecino, que aportó su clásico repertorio festivo.

La fiesta continuó con la presentación de La Repandilla, mientras que el cierre estuvo a cargo del cuarteto con La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, además del show de DesaKTa2.

A diferencia de otros años, la tercera noche de la Vendimia 2026 se realizó con un formato distinto. En esta oportunidad se trató de un espectáculo musical privado, sin la repetición del acto artístico central “90 cosechas de una misma cepa”.

Más allá del cambio de formato, el público respondió con una gran convocatoria y vivió una jornada marcada por el cuarteto, la cumbia y el folklore.