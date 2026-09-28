Un mendocino se tatuó un icónico lugar de Mendoza y sorprendió a todos

Una joven decidió llevar en su piel uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza: los Portones del Parque General San Martín, la arboleda y la Cordillera de los Andes como fondo. Su tatuadora compartió el resultado en redes sociales y la obra rápidamente recibió cientos de comentarios.

Hay lugares de Mendoza que forman parte de la identidad de una provincia entera. El Parque General San Martín son uno de ellos: un punto de referencia para quienes viven en la provincia y también una de las imágenes más reconocibles de la Ciudad. Por eso, una joven mendocina decidió convertir ese paisaje en un recuerdo permanente y se tatuó en el brazo una imagen para tener siempre presente uno de sus lugares favoritos. Compartieron el resultado final a través de las redes sociales y enamoraron a todos.

La pieza reproduce uno de los paisajes más característicos de la provincia. En el tatuaje aparecen los Portones del Parque General San Martín, la calle que atraviesa el ingreso, los árboles que los rodea y el imponente fondo con la Cordillera de Los Andes.

El trabajo fue realizado sobre el brazo y requirió especial atención en cada uno de los elementos que componen la escena. La imagen buscó trasladar a la piel una postal que para muchos mendocinos forma parte de su vida cotidiana.

Pero para la persona que eligió tatuársela, el significado va mucho más allá de una simple representación turística. La tatuadora explicó que los Portones del Parque San Martín representan mucho más que una estructura característica de Mendoza.

“Los Portones del Parque General San Martín son uno de esos símbolos de la identidad mendocina. Son mucho más que una estructura que atravesamos: son parte de nuestra memoria, de nuestros días y de esa imagen de Mendoza que llevamos dentro”, escribió Candelaria al compartir el trabajo.

La artista también destacó uno de los aspectos que más disfruta de vivir en la provincia: la combinación entre la gran arboleda de la ciudad y la presencia permanente de la Cordillera de los Andes.

Pero, entre todos esos paisajes, señaló especialmente al Parque General San Martín como uno de sus lugares favoritos. “Un lugar de encuentros, de despeje, de ejercicio, de charlas, de inspiración”, describió. Por eso, realizar este tatuaje también significó para ella participar de una historia cargada de recuerdos y sentimientos.

La obra llamó especialmente la atención por la cantidad de detalles incluidos. Los Portones, los árboles, la calle y las montañas fueron integrados en una misma composición para recrear una postal reconocible de Mendoza.

Candelaria contó que le gustó especialmente realizar una pieza que pudiera funcionar como un recuerdo, pero también como una forma de llevar un lugar querido en la piel. “Me encantó realizar esta pieza cargada de detalles y también de sentimientos compartidos”, expresó.

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Las imágenes del tatuaje comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron numerosos comentarios. Muchos mendocinos destacaron especialmente el nivel de detalle alcanzado en la representación de los Portones del Parque San Martín y felicitaron a la tatuadora por el resultado.

“Mis admiraciones, a tanto talento bello que traspasa los límites con el detalle justo y rompe con lo tradicional. Realmente muy hermoso”, escribió una de las personas que comentó la publicación. La joven que ahora lleva el tatuaje en su brazo apuntó “nunca dudé que iba a quedar hermoso, pero es sublime, los detalles que plasmaste, todo es perfecto”.