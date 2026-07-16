Euforia y peligro en Gran Hermano: un participante casi termina en el hospital tras el gol de Enzo Fernández

Los integrantes del reality vivieron con total descontrol el triunfo de Argentina ante Inglaterra. Sin embargo, un accidente doméstico con cortes de vidrio congeló las sonrisas en la casa más famosa. Mirá el video.

La histórica y agónica victoria de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se vivió con una descarga de adrenalina absoluta en cada rincón del país. Como no podía ser de otra manera, las paredes del aislamiento total también temblaron: los participantes de Gran Hermano Generación Dorada gritaron, lloraron y saltaron con la remontada de la Scaloneta, aunque el festejo estuvo a punto de terminar en una verdadera tragedia doméstica.

Reunidos en el living bajo una tensión total, los “hermanitos” estallaron en una locura colectiva a los 85 minutos, cuando Enzo Fernández sacó un remate magistral para estampar el 1-1 parcial. En medio de los gritos descontrolados, los abrazos y las corridas, el participante Emanuel Di Gioia se abalanzó con tanta fuerza sobre la mesa ratona que terminó destruyendo una jarra de vidrio en vivo.

Astillas flotando y susto en la producción

El estallido del objeto congeló por un segundo los corazones de la producción. Los fragmentos y astillas de vidrio salieron disparados hacia todos lados, golpeando directamente el cuerpo de Emanuel y cayendo en las inmediaciones del sillón, donde otros compañeros seguían saltando.

Afortunadamente, la fortuna estuvo del lado del participante: tras una rápida revisión que generó extrema preocupación en la casa, se constató que el joven no sufrió heridas de gravedad ni necesitó atención médica de urgencia o puntos de sutura. Pasado el susto y con el vidrio lejos de la zona, Emanuel pudo reincorporarse rápidamente para fundirse en el segundo e histórico grito sagrado: el cabezazo de Lautaro Martínez en el minuto 92 que selló el pasaporte directo a la final.

El descontrol en redes y las caídas virales

Como era de esperarse, las redes sociales estallaron con el clip del accidentado festejo, detectando las desopilantes reacciones de otros participantes en el fondo de la escena:

La Pincoya al piso: Mientras Emanuel rompía la jarra, la popular participante chilena terminó arrastrada por el suelo en medio del amontonamiento.

Las corridas de Yipio: El participante fue captado corriendo en círculos detrás del sillón en un estado de trance y felicidad absoluta.

“¡Les ganó la alegría!” o “¡Casi sale disparado al hospital!”, fueron algunos de los comentarios más repetidos por los fanáticos en X (ex Twitter) e Instagram.

Aislamiento estricto para la gran final

La fiebre mundialista no es nueva en esta edición del reality. Cabe recordar que a mediados de junio, la producción llegó a interrumpir la gala de nominaciones para que Santiago Del Moro y los participantes le cantaran el feliz cumpleaños a Lionel Messi, recibiendo incluso el saludo de agradecimiento de Celia y Jorge, los padres del 10.

Ahora, la mirada está puesta en el decisivo partido ante España de este domingo a las 16:00. Desde la producción confirmaron que los finalistas volverán a vivir el encuentro en el living bajo el más estricto aislamiento, garantizando que no se filtre ningún tipo de información del exterior para mantener la esencia del juego al límite.

Seguí todos los detalles de la casa de Gran Hermano y la cobertura total del Mundial 2026 en El 9 Televida.