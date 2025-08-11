Un mendocino se encontró un cartel en una parada de colectivos y no podía creer lo que alquilaban

El vídeo fue compartido a través de las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Algunas situaciones de la vida cotidiana son comunes para ciertas personas, pero para otras puede ser todo un descubrimiento. Una persona circulaba por las calles de Mendoza cuando de repente se frenó en una parada de colectivos en la Plaza Independencia y es que un cartel que estaba pegado llamó su atención por lo insólito que ofrecían para alquilar.

Algunas veces la provincia de Mendoza suele ser el escenario perfecto para que tanto turistas como locales se encuentren con ciertas situaciones que salen un poco de los patrones tradicionales.

Así fue como un día un hombre pasaba tranquilamente por una calle de la provincia y se encontró con un anuncio pegado en una parada de colectivos de la Plaza Independencia. Todo le parecía normal hasta que decidió acercarse, ya que no podía creer la propuesta que ofrecían para una fiesta, “Cosas random que uno se encuentra en Mendoza”, escribió el usuario.



De inmediato compartió una imagen: “Alquilo enanos para fiestas”, decía el cartel y tenía un código QR para que los interesados pudieran pedir el catálogo.

El vídeo, que fue compartido a través Instagram, despertó la curiosidad entre los usuarios que no podían salir de la curiosidad por el insólito cartel.