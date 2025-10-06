Un mendocino le pidió casamiento a su novia en el Parque General San Martín y conmovió a todos

Las historias de amor suelen emocionar a todos, pero algunas logran trascender por su ternura. Esta vez, una propuesta de casamiento en Mendoza, se volvió viral en redes sociales.

Las propuestas de casamiento son tan diversas como cada persona. Los enamorados emplean toda su creatividad para crear un momento que quedará en el recuerdo de cada uno. Esta vez, un mendocino se llevó toda la atención cuando fue captado en pleno Parque San Martín preparando una sorpresa para su novia y pedirle casamiento. El video del momento se volvió rápidamente viral en las redes sociales y se llenó de comentarios de felicitaciones para la feliz pareja.

Todo ocurrió en el Rosedal del Parque San Martín, uno de los lugares más emblemáticos de la provincia. Allí, un joven mendocino decidió preparar una sorpresa inolvidable para su pareja. Con globos rojos en forma de corazón, un camino de luces y bengalas de humo, el escenario se convirtió en el lugar perfecto para dar el “sí” más esperado.

Según se observa en el video publicado por la usuaria de TikTok @gaspariflor, el hombre organizó cada detalle con anticipación. Mientras ultimaba los preparativos, dos personas se acercaban al lugar acompañando a la joven, quien tenía los ojos vendados.

Al llegar, y tras quitarle la venda, se encontró con una escena de película: su novio arrodillado frente a ella, rodeado de luces y corazones.

Entre aplausos y gritos de emoción de quienes presenciaban la escena, el joven le hizo la gran pregunta: “¿Te querés casar conmigo?”. Ella, visiblemente emocionada, respondió que sí y ambos se abrazaron entre lágrimas y sonrisas.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que celebraron la romántica propuesta. Muchos destacaron la creatividad del novio y la magia del Parque San Martín como escenario del compromiso.

La repercusión fue tan grande que la historia llegó a los propios protagonistas, quienes también compartieron su alegría por el inolvidable momento: “Era yo me llevaron engañada jajajaja. Era supuestamente una juntada de chicas. Me encantó. Me llevé una gran sorpresa”.