Un mendocino le compró todas las tortitas a un vendedor ambulante y su reacción emocionó a todos

Un mendocino sorprendió a un vendedor ambulante en Las Heras al comprarle todas las tortitas que había preparado ese día. La reacción del abuelo emocionó a miles en TikTok y conmovió con su historia.

Un joven mendocino decidió emprender una cruzada solidaria en las calles de la provincia: comprar los productos a vendedores ambulantes para luego regalarlos a personas en situación de calle. Su más reciente acción se volvió viral cuando adquirió toda la producción de un hombre mayor que vendía tortitas caseras hechas en horno de barro, y compartió la reacción en redes sociales.

El protagonista de la historia es conocido en TikTok como Jkarimm14, donde se hizo viral en los últimos meses por mostrar distintas acciones solidarias en Mendoza. En esta ocasión, mientras recorría el departamento de Las Heras, en la esquina de Los Pescadores y San Rafael, se encontró con Sergio, un abuelo que todos los días se levanta muy temprano para vender las tortitas que elabora con sus propias manos.

“Deme todas las que le quedan, así ya se puede ir a su casa”, le dijo el joven, sorprendiendo por completo al hombre. Atónito, Sergio lo acompañó hasta el auto para entregarle las tortitas y allí relató parte de su historia personal: “Falleció mi señora y esto es lo que me ha ayudado a salir adelante. Bajé 22 kilos, estuve encerrado, no salía ni a la calle. Pero sigo adelante”.

Además, confesó que era la primera vez que alguien tenía un gesto así con él y que lo había dejado sin palabras. “Con que me ayuden a que me compren, yo soy feliz”, agregó emocionado.

Posteriormente, Karim distribuyó las tortitas entre personas que estaban en situación de calle y en la Plaza Independencia, cumpliendo con su objetivo solidario.

@jkarimm14 Tortitas calentitas de manteca y a horno de barro 🤤🥵 se encuentra en los Pescadores y San Rafael de Las Heras.. su alias es sergio.fabian.gladys Titular: Sergio fabian Zaite ♬ sonido original – jkarim14

El video rápidamente se hizo viral en TikTok y generó cientos de comentarios cargados de emoción. “Qué hermoso gesto, que el Señor te siga bendiciendo”, “yo paso por ahí a las 6 de la mañana y siempre lo veo vendiendo”, y “Sergio es una persona muy buena, se merece la ayuda”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.