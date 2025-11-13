Un mendocino fue a una fiesta en la Arístides y no pudo evitar tirarse los pasos prohibidos

El sujeto escuchó la música y lo dejó todo en su improvisada pista de baile. Compartieron el vídeo y explotó en TikTok.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Un hombre que pasaba por la calle Arístides decidió aprovechar la música que sonaba de fondo en plena fiesta de Halloween y tirar algunos pasos de baile.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, pasando por la gran cantidad de viñedos y llegando a una de las calles que concentra la vida nocturna, uno de los sitios característicos de la ciudad: la calle Arístides.

Los cientos de mendocinos y turistas que pasan por allí cada día puede observar que en el mismo se dan distintos tipos de actividades como bares, restaurantes y cafés. En las últimas horas, un video de TikTok llamó la atención, luego de que hace un par de días una verdadera fiesta se armara por la noche de Halloween.

Un hombre que pasaba por la calle decidió aprovechar la música que ponían y se empezó a tirar algunos pasos en la calle, “Mendoza, un país aparte” escribió el usuario de TikTok que compartió el vídeo del momento.

El vídeo comenzó a circular por las redes sociales y en cuestión de minutos cosechó miles de reproducciones. Muchos usuarios no se perdieron la oportunidad de bromear al respecto: “su disfraz era flogger 2009”, “En su mente se vio épico”, “Uuuu ese de daft punk era buenísimo”, fueron algunos de los comentarios.