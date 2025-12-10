Un mendocino encontró los carritos de un antiguo supermercado y desató una ola de nostalgia

Un cliente captó una escena inesperada en un supermercado mendocino: los viejos carritos de Metro Max, una cadena que marcó una época en la provincia. El hallazgo reactivó recuerdos, anécdotas y hasta publicidades antiguas que se viralizaron en redes.

La nostalgia volvió a hacerse presente entre los mendocinos después de que un vecino compartiera un video que rápidamente se volvió viral. El hombre había ido a hacer las compras habituales a un supermercado de la provincia, pero algo llamó su atención, apenas estiró la mano para tomar un carrito. Lo que vio, según contó, le hizo “volver 20 años atrás”.

En lugar del nombre de la cadena actual, el carro tenía grabado, aunque ya desgastado y rayado, el logo de Metro Max, el recordado supermercado que llegó a tener varias sucursales en distintos departamentos de Mendoza y que cerró hace más de dos décadas. Para muchos, fue uno de los símbolos del consumo masivo en los años noventa.

Las imágenes, registradas dentro del sector de ingreso del supermercado, reveló que varios carritos aún conservaban la estructura original utilizada por la desaparecida firma. La escena disparó miles de comentarios de usuarios que recordaron cómo marcó una etapa de la vida cotidiana en la provincia.

La publicación no tardó en generar un fenómeno emocional. En redes sociales comenzaron a circular viejas publicidades de Metro Max y también de Supermercados Metro, otra cadena asociada a esa época. Entre los comentarios más compartidos, un usuario escribió: “Llegaron a tener una sucursal en el Barrio Porteño de Belgrano y un Metro Max en San Luis. Los fulminó el tema del Banco Mendoza y la fallida fusión con Norte en 1999”.

El episodio volvió a poner en agenda el fuerte vínculo que muchos mendocinos tienen con los comercios que formaron parte de su vida cotidiana. La aparición de estos carritos, casi como un vestigio del pasado, se convirtió en un pequeño viaje en el tiempo que despertó emociones y memorias familiares.