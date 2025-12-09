Un mendocino encontró a un perro en un canal de riego, lograron rescatarlo y su video conmovió a todos

El joven estaba pasando cuando vio al animal que corría de un lugar al otro y no podía salir. Compartió el video en las redes sociales y se volvió viral.

El mendocino iba pasando por una calle de la provincia cuando se dio cuenta de que un perro había caído en un canal de riego y no podía salir. El joven decidió quedarse, buscar al dueño del animal y rescatarlo del agua. Compartieron el video a través de las redes sociales y su accionar se volvió viral.

Lo que comenzó como un día normal para este mendocino se terminó volviendo una verdadera escena salida de alguna película con momentos de mucha tensión. Todo comenzó cuando pasó cerca de un canal de riego y notó que había algo adentro del agua que se movía.

Cuando se acercó observó que había un perro que corría desesperado de un lugar a otro y no podía salir del agua. Ante eso el joven buscó la manera de ayudarlo. Primero intentó tirar piedras para ayudar al animal a subir, pero fue en vano porque el agua las arrastraba.

Luego, una de las vecinas de la zona le indicó dónde vivía el dueño del perro, así que el joven se fue a buscarlo. Ahí nomás, el hombre llegó al lugar y sin dudarlo se metió al canal, alzó a su perro y logró sacarlo.

Las imágenes, publicadas en Instagram por @bernabh, se viralizaron rápidamente y acumularon más de 300 mil reproducciones, generando cientos de comentarios de usuarios que aplaudieron el gesto solidario y la valentía de los protagonistas.