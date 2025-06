Un mendocino contó que vendió el auto para ir al Mundial de Clubes e hizo una confesión que se volvió viral

Un hombre de Mendoza apareció en el programa español El Chiringuito y conmovió a todos al contar que vendió su auto para poder viajar con su hijo a ver a River Plate. Su testimonio, cargado de emoción y pasión futbolera, recorre las redes sociales y se convirtió en viral.

La pasión por el fútbol volvió a llamar la atención, esta vez con el testimonio de un hincha de River Plate mendocino, que se hizo viral tras aparecer en el reconocido programa deportivo español El Chiringuito de Jugones. Es que en medio de la euforia del partido en el Mundial de Clubes, el hombre contó la anécdota y le pidió perdón a su esposa en vivo.

Durante una entrevista en medio de la multitud de hinchas que acompañaron al Millonario en su gira internacional, este simpatizante mendocino confesó que para poder cumplir el sueño de ver a River junto a su hijo en el Mundial de Clubes, tomó una decisión drástica: vendió su auto a un precio muy por debajo del valor de mercado para poder comprar los pasajes y las entradas.

“Tuve que quemarlo —dijo en tono figurado—, porque en Argentina nadie te paga lo que vale. Me dieron 10 mil dólares y con eso pagué todo para venir con mi hijo”, confesó el mendocino en vivo.

La historia tomó aún más repercusión cuando el protagonista admitió que su pareja no estaba enterada de la decisión. “Mi señora no sabía nada. Me voy a separar en cualquier momento”, bromeó entre risas. Pese a las tensiones familiares, sostuvo que este tipo de experiencias son únicas: “Este momento no se recupera más. Dejamos todo por estos colores. Ser de River es la vida”.

El testimonio causó furor tanto en Argentina como en España, donde los panelistas del programa quedaron sorprendidos por el nivel de entrega del hincha argentino. “Somos mejores que los del Madrid, porque allá no hacen tanto esfuerzo como nosotros”, cerró entre risas, ganándose aplausos y saludos de los conductores.