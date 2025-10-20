Un mendocino contó la leyenda del “árbol que le florece ropa interior” y explotó las redes sociales

El joven decidió compartir un video donde muestra las prendas colgadas de los árboles en san Martín y se volvió viral.

Las leyendas son parte de cada comunidad, están aquellas que se han extendido por generaciones y otras que muchos no saben de dónde salieron. Un joven decidió contar una curiosa o hasta insólito misterio que se ubica en el departamento de San Martín, donde aseguro que mucha gente va y deja su ropa interior colgada en un árbol para tener mejor suerte en el amor.

Según contó el creador de contenido conocido como @eljoni_ok, el árbol, ubicado en la zona de Nueva California, se convirtió en un punto de atracción para vecinos, ciclistas y senderistas que deciden colgar bombachas, corpiños y calzoncillos con la esperanza de conseguir suerte en el amor.

El joven relató que “la leyenda dice que quien deja su ropa interior en el árbol tendrá buena fortuna amorosa”. Aunque nadie conoce con certeza el origen de la costumbre, lo cierto es que el fenómeno creció tanto que ya se habla del “árbol que florece ropa interior” como parte del folclore mendocino.

El origen de la leyenda y sus posibles significados: colgar ropa interior de un árbol

El origen del árbol sigue siendo un misterio. Algunos vecinos sostienen que se trata de una simple broma que con el tiempo se transformó en tradición. Otros aseguran que la práctica tiene raíces en antiguas creencias populares, donde colgar prendas en los árboles simboliza fertilidad, amor o prosperidad.

A nivel internacional, existen costumbres similares: en algunas culturas se cree que colgar ropa interior roja en árboles sin frutos los “avergüenza” y los hace florecer al año siguiente. En otros casos, se asocia con rituales de buena suerte o amarres amorosos.

El video publicado por @eljoni_ok acumuló más de 80 mil reproducciones en pocas horas. En él, el influencer recorre el lugar mostrando las prendas colgadas y bromea con los mendocinos que “no pegan una en el amor”, invitándolos a visitar el sitio para cambiar su suerte.

Las imágenes no tardaron en volverse virales en TikTok e Instagram, donde cientos de usuarios comentaron sorprendidos la existencia del lugar y compartieron sus propias teorías sobre el origen del “árbol de la ropa interior”.