Un mendocino aprovechó el triunfo de Gimnasia y sorprendió a todos en el escenario: “promesa cumplida”

En medio de los festejos por el ascenso histórico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a Primera División, un hincha mendocino cumplió su promesa y sorprendió a todos con una propuesta de casamiento sobre el escenario del estadio Víctor Legrotaglie. El emotivo momento fue grabado y se volvió viral en TikTok.

La noche de festejos por el ascenso histórico de Gimnasia y Esgrima de Mendoza a Primera División tuvo un momento inesperado que se volvió viral. En medio de la Cena de los Campeones, un hincha decidió cumplir una promesa hecha antes del partido decisivo y sorprendió a todos los presentes con una propuesta de casamiento sobre el escenario del estadio Víctor Legrotaglie.

El viernes, el estadio se vistió de fiesta. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del Lobo mendocino celebraron el ansiado ascenso tras vencer a Deportivo Madryn. Entre la emoción, las luces y los aplausos, un momento robó todas las miradas: Esteban, un simpatizante del club, subió al escenario junto a su pareja, Cintia, para recibir el premio de un sorteo. Lo que nadie imaginaba era que tenía preparada una sorpresa que quedaría grabada en la memoria de todos.

Mientras ambos hablaban sobre el logro deportivo, una voz en off comenzó a sonar: “En el teatro de los sueños, los sueños están para hacerse realidad y las promesas, para cumplirse”.

Acto seguido, Esteban se arrodilló, sacó un anillo del bolsillo y, ante cientos de testigos, declaró: “Hace 20 años que estamos juntos. Yo lo prometí y lo voy a cumplir. Te amo y te amaré por siempre. ¿Querés casarte conmigo?”.

Cintia, entre lágrimas, respondió con un “sí” rotundo que desató la ovación del público. El estadio estalló en aplausos y gritos de alegría, mientras los jugadores y asistentes celebraban la promesa cumplida con la misma pasión que el ascenso.

El emotivo momento fue registrado en video y compartido en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. En TikTok, miles de usuarios comentaron y felicitaron al mendocino por su gesto, destacando la mezcla perfecta entre amor, fútbol y compromiso. Algunos incluso bromearon en los comentarios: “Nos vemos en la fiesta del casamiento”.

La historia de Esteban y Cintia se convirtió en el broche de oro de una noche que quedará en la historia de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, uniendo dos pasiones eternas: el amor y el fútbol.