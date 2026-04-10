Un jugador de Godoy Cruz no tenía botines para jugar y el gesto de sus compañeros emocionó a todos

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra una escena cargada de emoción en las inferiores de Godoy Cruz. Lo que parecía un entrenamiento más terminó en un gesto inesperado que dejó a todos sin palabras.

Cada día miles de chicos argentinos persiguen su sueño: transformarse en grandes jugadores de fútbol como sus ídolos. Sin embargo, detrás de cada uno hay distintas realidades. Un hecho cargado de emoción se volvió viral en las últimas horas cuando un grupo de chicos de las inferiores de Godoy Cruz protagonizó un gesto solidario que conmovió a miles: le regalaron botines a un compañero que no podía entrenar por dificultades económicas.

Un gesto que trascendió lo deportivo

La historia tiene como protagonista a Julio López, jugador de la novena división de Godoy Cruz, quien atravesaba una situación compleja que le impedía contar con el calzado adecuado para jugar al fútbol.

Al enterarse de esta realidad, sus compañeros decidieron organizarse en silencio. Es así como un día, ante del entrenamiento cuando estaban todos juntos, decidieron sorprenderlo con una caja, cuando la abrió no pudo aguantar la emoción. Sus compañeros le habían regalado un par de botines para qué continuará jugando al fútbol.

El momento se concretó en el predio del club, antes del entrenamiento y rápidamente el video del emotivo gesto en Godoy Cruz fue compartido en redes sociales donde se volvió viral, generando miles de reacciones y mensajes de apoyo de usuarios que destacaron la actitud del equipo.

Desde el entorno del club destacaron que la iniciativa surgió de los propios jugadores, quienes eligieron no mirar para otro lado frente a la dificultad de su compañero.

En un contexto donde muchas veces las historias deportivas se centran en resultados, este episodio recordó que, antes que futbolistas, son chicos que entienden el valor de acompañarse y ayudarse mutuamente.