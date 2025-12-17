Un joven pidió un regalo de Navidad en las redes sociales y conmovió a todos: “solo quiero una familia”

Nata, un joven de 14 años que vive en un hogar de Rosario, se volvió viral en redes sociales luego de que publicara un video con la intención de encontrar una familia y generó una convocatoria inédita.

Un video breve, sincero y cargado de emoción fue suficiente para conmover a miles de personas en todo el país. Nata, un chico de 14 años, se animó a contar su historia frente a una cámara y hacer un pedido tan simple como profundo: tener una familia como regalo de Navidad. La grabación se hizo viral en las redes sociales y desató una ola de solidaridad sin precedentes.

Actualmente, el adolescente vive desde hace poco más de un año en un hogar del centro de Rosario. Fue él mismo quien decidió grabar el video y compartirlo públicamente, con la esperanza de que su mensaje llegara a alguien dispuesto a brindarle el amor y el acompañamiento que siempre buscó.

En su relato, Nata reconstruye una infancia marcada por el maltrato, la violencia y el abandono. “Nací en Santa Fe y viví situaciones muy dolorosas. A los 12 años mi mamá me llevó a tribunales para darme en adopción. Yo no quería, porque siempre soñé con tener una familia”, contó con una mezcla de timidez y valentía.

A los siete años fue separado de su entorno familiar por episodios de violencia. Luego atravesó distintos intentos de revinculación que no prosperaron y, finalmente, quedó institucionalizado. Actualmente, su madre se encuentra privada de la libertad.

Pese a ese recorrido complejo, Nata no renuncia a sus sueños. Asiste a la escuela, practica natación dos veces por semana y se esfuerza por sostener una rutina que le permita proyectar un futuro distinto.

Una convocatoria pública que conmovió al país

La repercusión del video fue inmediata. Según datos oficiales, más de 500 familias de Argentina y del exterior realizaron consultas interesadas en iniciar el proceso de adopción. De ese total, unas 50 solicitudes formales ya están en evaluación, de acuerdo a lo informado por el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (Ruaga).

“La respuesta fue enorme. Estamos trabajando con los formularios ingresados y se hará un proceso de selección cuidadoso”, explicó Adriana Bonelli, directora del Ruaga a Rosario3. Además, remarcó que existe un protocolo de convocatorias públicas que establece prioridades para los aspirantes ya inscriptos en el registro.

Aunque todo indica que Nata está cerca de cumplir su deseo, desde los organismos oficiales advirtieron que su historia es solo una entre muchas. Más de 130 niños, niñas y adolescentes en Argentina esperan hoy una familia, especialmente chicos mayores, que suelen tener menos posibilidades de ser adoptados.

“El impacto del caso fue muy positivo, pero también sirve para visibilizar otras historias similares”, señalaron desde el Ruaga, e invitaron a las familias interesadas a informarse sobre las convocatorias públicas de adopción.