Un influencer regaló carne en Mendoza y el testimonio de una jubilada conmovió en redes: “Hace meses que no como”

El creador de contenido Nico Voutrinas, con más de 25 millones de seguidores, realizó una acción solidaria en Mendoza y repartió cientos de kilos de carne junto a Parviz. En medio de la fila, una jubilada que cobra la mínima relató que hacía meses no consumía carne y su historia se volvió viral.

Nico Voutrinas, tiene más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales y se hizo famoso por sus campañas solidarias que lo llevaron por todo el país, Bolivia, Chile, Brasil, España. Hace poco estuvo en la Provincia de Mendoza donde regaló cientos de kilos de carne junto al influencer ruso Parviz. Entre toda la gente que se acercó, una jubilada conmovió a todos cuando contó la dura realidad que atraviesa: “la última vez que comí carne fue porque me invitaron a un asado”, relató.

El joven llegó a Mendoza luego de recorrer más de 21 provincias de Argentina y decidió realizar una movida solidaria junto al influencer ruso Parviz. Es que ambos se dirigieron a una carnicería y regalaron cientos de kilos de comida a la gente que se acercó al lugar.

Nico Voutrina Fontan, un creador de contenido que está hace más de 10 años en las plataformas y hace un par de trajo a la Argentina el contenido de regalos en la calle al estilo de Mr. Beast. Al igual que Parviz, los influencers salen a ayudar a la gente, ya sea llevándoles cosas, comprándoles lo que venden o simplemente tendiéndoles una mano que pueda aliviar la situación por la que están pasando.

La convocatoria, que se difundió a través de redes, superó las expectativas de los organizadores. En pocos minutos se formó una extensa fila integrada por jubilados, embarazadas y trabajadores que transitaban por la zona. “Jamás imaginamos que vendría tanta gente”, señalaron los influencers al compartir imágenes del operativo solidario.

“Argentina fue uno de los países con más consumo de carne del mundo y la mayor exportación de carne vacuna. Pero hoy en día, 1 de cada 3 jubilados que dieron la vida trabajando por nosotros no pueden comer. Decían que la carne era un lujo”, contaron.

De inmediato hablaron con una de las jubiladas que estaba en la fila que se mostró muy conmovida por la acción de ambos. “Harán dos meses por lo menos que no como carne. El último pedazo fue que me invitaron a un asado. Soy jubilada y gano la mínima y pago alquiler. No llego a comer carne, pollo, nada”, contó la mujer quien les agradeció con un abrazo.

Luego ambos influencers se fueron a la casa de otra jubilada mendocina que les abrió las puertas de su casa para que vean en la humilde condición en la que vive. Sin embargo, cuando abrió la heladera conmocionó a todos: “no tengo nada, soy pobre”, exclamó mostrado los estantes vacíos.

Ante eso, le hicieron un asado para compartir la mesa con la abuela mendocina, una escena que sin lugar a duda emocionó a los usuarios en las redes sociales, pero que refleja una realidad muy crítica y dura que viven muchos jubilados en la Argentina con haberes que superen por muy poco los $300.000 por mes.