El influencer ruso Parviz transformó una camioneta en pileta y recorrió las calles de Mendoza

El influencer ruso Parviz Benazirov, radicado en Mendoza y con millones de seguidores en Instagram, volvió a ser noticia tras protagonizar una acción que generó tanto sorpresa como críticas. El creador de contenido llenó de agua la caja de una camioneta 4×4 y la transformó en una pileta móvil, circulando por distintos puntos del Gran Mendoza acompañado de un amigo.

La maniobra, registrada en un video que ya supera los 35 mil “likes”, muestra a los jóvenes dentro de la improvisada piscina mientras recorren la ciudad. Incluso se los ve detenerse en un local de comida rápida de la Terminal de Ómnibus para comprar bebidas antes de continuar el trayecto.

Lejos de ser celebrada, la iniciativa desató una ola de cuestionamientos en redes sociales. Muchos usuarios señalaron el riesgo que implica viajar en la caja de carga de un vehículo, más aún con el peso adicional del agua. “En esta no te banco, hermano. Es muy peligroso, podrías haber causado un accidente”, escribió un seguidor.

Otros comentarios apelaron a la responsabilidad personal del influencer, recordándole que está próximo a convertirse en padre. “Todo bien con el calor, pero no vale la pena arriesgar tu vida de esta manera. Por favor, no más esto”, expresó una usuaria.

El episodio también abrió el debate sobre la normativa vigente. En Mendoza, la Ley Provincial de Seguridad Vial N.º 9024 prohíbe expresamente el transporte de personas en la caja de carga de camionetas, al no ser un espacio habilitado para pasajeros ni contar con los elementos de seguridad correspondientes.

De acuerdo con la legislación, tanto el influencer como la concesionaria que facilitó el vehículo podrían enfrentar una multa por infracción a las normas de tránsito, ya que la acción constituye un riesgo grave para la integridad física de los ocupantes.