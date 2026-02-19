Un cosechador se disfrazó para carnaval y sorprendió a todos con sus pasos prohibidos

Unos jóvenes mendocinos se pusieron a bailar en las inmediaciones de una viña y el video se convirtió en un viral de las redes sociales.

A veces no hace falta un gran lugar para pasar un buen rato entre amigos, sino algo de creatividad. Un grupo de trabajadores decidió poner música y sumarse a las celebraciones por Carnaval, pero en el medio de la cosecha de uva donde se tirararon algunos pasos de baile que terminaron conquistando a todos en las redes sociales.

La Provincia de Mendoza, sin lugar a duda, ofrece algunos de los mejores paisajes del país. Desde las zonas de alta montaña, los parques y la gran cantidad de viñedos por la cual es conocida.

Es que, en época de Vendimia, miles de cosechadores inundan los viñedos para recolectar la uva que luego se transforman en los reconocidos vinos mendocinos.

Unos trabajadores estaban tomando un descanso cuando uno de ellos apareció disfrazado con unas “plumas” y comenzó a bailar imitando a los bailarines y comparsas que desfilan en carnaval. El hombre a todo ritmo no se dejó de mover un segundo mostrando sus mejores pasos prohibidos.

El video fue compartido a través de las redes sociales y rápidamente se volvió viral. Los usuarios no se quisieron perder el momento y en pocas horas la escena se llenó de comentarios. “Solo quiero ser uno de ellos”, “nos dio tierra, cosecha, baile, sonrisa y carnaval”, “Entre los plumeros y la tierra me dio alergia el video, pero alto ritmo loco”, escribieron.