Un cosechador mendocino se puso a cantar en medio del campo y conquistó a todos en las redes sociales

El hombre compartió un vídeo mientras descansaba arriba de las bolsas de papa y se volvió viral en TikTok.

Un cosechador mendocino sorprendió a miles de usuarios en redes sociales tras compartir un video en el que canta mientras descansa en el campo. El registro, grabado sobre unas bolsas de papa, fue publicado en TikTok y rápidamente se volvió viral por la calidez y potencia de su voz.

Cada temporada, Mendoza recibe a cientos de trabajadores rurales que llegan para la cosecha. Aunque la provincia es reconocida mundialmente por sus viñedos, también hay una importante producción de hortalizas como la papa, y fue en uno de esos campos donde apareció este particular momento que conmovió a todos.

El video fue publicado bajo el título “Qué les parece este cosechador” y muestra a Agustín Galbán, un joven trabajador que decidió cantar durante un descanso de la jornada laboral. Su interpretación cautivó a los usuarios, que no tardaron en llenar los comentarios con mensajes de apoyo y admiración.

“Siempre con la humildad intacta y agradecido con Dios y mis compañeros por el cariño que me brindan”, escribió Agustín en su publicación, donde también agradeció a la gente de Tupungato y Mendoza por el reconocimiento.

En pocas horas, el video superó las miles de reproducciones y el cosechador mendocino fue elogiado por su talento natural. Algunos usuarios incluso lo alentaron para grabar en un estudio de música, convencidos de que “esta joya tiene que brillar”.