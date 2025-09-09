Un chofer terminó el día y se encontró con una desagradable sorpresa en el colectivo: “son olores que matan”

El conductor mendocino decidió compartir el video a través de las redes sociales, donde se volvió viral.

Algunas veces las cosas se pueden salir de control y terminar mostrando un curioso escenario. Sin embargo, la situación que se encontró un chofer de colectivos en Mendoza más bien se podría clasificar como desagradable. Es que el hombre ya había terminado el recorrido en el micro y se llevó una sorpresa cuando tuvo que ventilar toda la unidad y terminó improvisando una canción que rápidamente se volvió viral.

Mendoza suele ser escenario de algunos extraños hallazgos, pero una publicación en TikTok dejó a todos sorprendidos. Un chofer de colectivos decidió cantar una canción para ilustrar una situación que debe afrontar día a día, sobre todo en época de verano.

Con un perfume en la mano comenzó a recorrer todo el colectivo y empezó a cantar: “Son olores. Olores que matan. Olores que llegan a mi nariz y me la maltratan”.

Es que el chofer contó que a veces termina el recorrido con olores que son realmente nauseabundos y muchos usuarios de la red social le dieron la razón.

El video fue compartido a través de TikTok, donde rápidamente acumuló miles de reproducciones y muchos usuarios no aguantaron la risa ante la creatividad del mendocino. “El 611 al atardecer después de toda la tarde en la escuela, olor a todo lo que “empieza con PA, PE PI PO PU”, “SAPHIRUS debería de enviarle de regalo unas 100 cajas de perfumitos”, escribieron bromeando.