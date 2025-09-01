Un chofer miró al fondo del colectivo y se encontró con un pasajero inesperado: “que sea la última vez”

El conductor mendocino decidió compartir el video a través de las redes sociales donde se volvió viral.

Algunas veces las cosas se pueden salir de control y terminar mostrando un curioso escenario. Sin embargo, la situación que se encontró un chofer de colectivos en Mendoza más bien se podría clasificar como insólita. Es que el hombre ya había terminado el recorrido en el micro y se llevó una sorpresa cuando vio al final de la unidad un curioso pasajero que se había metido.

Mendoza suele ser escenario de algunos extraños hallazgos, pero una publicación en TikTok dejó a todos sorprendidos. Un chofer de colectivos decidió parar la unidad que maneja cuando de repente una situación le llamó la atención.

“Flaco vení para acá. Que sea la última vez que te subís sin pagar”, le dijo el conductor mientras enfocaba al piso.

Es que un perro se había metido al colectivo y el chofer decidió bromear con la situación. El canino de inmediato lo miraba y le sonreía, al parecer ya se ha transformado en un compañero de los choferes de la línea 400.

El video fue compartido a través de las redes sociales donde acumula miles de reproducciones y donde el curioso pasajero se robó la mirada de todos. “el perro, acá no me bajo me bajo el la siguiente”, bromearon algunos, mientras que otros apuntaron, “Yo se lo pago”, “el mejor pasajero”.