Un chofer mendocino se jubiló y lo festejó arriba del colectivo: “es mi última vuelta”

Un chofer de colectivos del Este mendocino se despidió de su trabajo de una manera inolvidable. Tras décadas de servicio, vivió su última vuelta al volante de la línea Dicetours de una manera muy especial. Compartieron los videos en las redes sociales y se volvió viral.

Para muchos, luego de años y años de trabajo, el día de su jubilación se convierte en un día muy especial, lleno de alegría y con más de una razón para celebrar a lo grande. Esto le pasó a un chofer mendocino que estaba dando la última vuelta arriba del colectivo de la línea Dicetours y sus pasajeros se sumaron al festejo con él.

Y llegó el día, la última jornada de trabajo de Ale, un chófer que hacía el recorrido entre Medrano y la Terminal de Ómnibus de Mendoza. Fue así como llegó y se subió al micro, aquel en el que había dado tantas vueltas y ahora era la última.

“Mi última vuelta” decía el cartel que habían colgado del vehículo. Poco a poco comenzó a avanzar, entre el aplauso de los compañeros y los bocinazos.

Sin embargo, a medida que fue realizando su recorrido habitual, todos los pasajeros se fueron sumando al festejo en el colectivo que habían llenado de globos.

Con música, risas y emoción, el colectivo se transformó en una verdadera fiesta sobre ruedas. Muchos de los pasajeros compartieron los videos y las imágenes en las redes sociales donde no tardaron en volverse virales.

El chofer se despidió de su trabajo y su último día trascendió las fronteras, ya que miles de usuarios se emocionaron con las imágenes del momento. “Anoche viaje en su última vuelta, felicidades Ale, a disfrutar su jubilación”, “que emoción me dio!! no lo conozco… pero sólo él sabe, cuánto sacrificio ah hecho. Felicitaciones”, “Feliz jubilación amigo lo vamos a extrañar en ese recorrido desde Rivadavia a ciudad”, “Si no se abra cansado de esperarme xq siempre llegaba tarde, que genio el Ale, feliz jubilación”, fueron tan solo algunos de los comentarios que dejaron los mendocinos.