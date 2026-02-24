Un chofer de colectivos se jubiló y sus compañeros lo sorprendieron con un festejo que emocionó a todos 

Un chofer de colectivos mendocino se despidió de su trabajo de una manera inolvidable. Tras décadas de servicio, vivió su última vuelta al volante de la línea 900 de una manera muy especial. Compartieron los videos en las redes sociales y se volvió viral.

Para muchos, luego de años y años de trabajo, el día de su jubilación se convierte en un día muy especial, lleno de alegría. Esto le pasó a un chofer mendocino que estaba dando la última vuelta arriba del colectivo de la línea 900 cuando sus compañeros lo sorprendieron entre aplausos y mensajes de felicidad.

Y llegó el día, la última jornada de trabajo de Roberto, un chófer del grupo 900. Con una bandera colgada en el frente del colectivo celebró su día: “me jubilo. Mi última vuelta”, tenía escrito.

Fue así como llegó y se subió al micro, aquel en el que había dado tantas vueltas, ahora era la última. Poco a poco comenzó a avanzar, entre el aplauso de los compañeros y dejo ver un emocionante cartel que le habían pegado en una de las ventanas: “por el gran trabajo que hiciste, la buena persona que demostraste ser y la gran huella que dejaste, ¡Feliz jubilación!”.

Entre las unidades lo esperaban sus compañeros quienes lo fueron abrazando en una emotiva despedida con fotos que seguro quedarán en el recuerdo.

Con música, risas y emoción, el colectivo se transformó en una verdadera fiesta sobre ruedas. Pasajeros usuales de la línea se sumaron al festejo y no dudaron en grabar el momento que rápidamente llegó a las redes sociales.

El chofer se despidió de su trabajo y su último día trascendió las fronteras, ya que miles de usuarios se emocionaron con las imágenes del momento. Entre los comentarios, muchos mendocinos reconocieron al chofer de colectivos y no dudaron en dejar sus anécdotas en el “bondi” junto a Roberto: “lo que me hacía correr ese chófer. Si no estabas justo en la parada, pasaba de largo, no te perdonaba ni medio metro. Qué lindos recuerdos. ¡Felicidades!”, “Viaje muchas veces con él, un excelente chófer”, “Un genio el gordo !!! Gracias pa por tantos años de servicio”, fueron algunos.