Un chofer de colectivos se jubiló y su familia lo sorprendió con un festejo que emocionó a todos: “la última vuelta”

Un chofer de colectivos de Guaymallén se despidió de su trabajo de una manera inolvidable. Tras décadas de servicio, vivió su última vuelta al volante de la línea 500 de una manera muy especial. Compartieron los videos en las redes sociales y se volvió viral.

Para muchos, luego de años y años de trabajo, el día de su jubilación se convierte en un día muy especial, lleno de alegría. Esto le pasó a un chofer mendocino que estaba dando la última vuelta arriba del colectivo de la línea 500 cuando su familia lo sorprendió y se quedó sin palabras.

Y llegó el día, la última jornada de trabajo de Aldo, un chófer del grupo 500. Fue así como llegó y se subió al micro 560, aquel en el que había dado tantas vueltas, ahora era la última.

“última vuelta. Esta leyenda se jubila”, decía la bandera que habían colgado del vehículo. Poco a poco comenzó a avanzar, entre el aplauso de los compañeros y los bocinazos.

Sin embargo, a medida que fue realizando su recorrido habitual se encontró con la sorpresa de que su familia lo estaba esperando. Todos fueron subiendo en diferentes paradas, pero lo más llamativo fue que todos se vistieron de una particular manera.

Cada uno de ellos llevaba el típico atuendo de colectivero, una camisa celeste y un pantalón azul, esa vestimenta que su padre y abuelo había llevado por años arriba del colectivo.

Con música, risas y emoción, el colectivo se transformó en una verdadera fiesta sobre ruedas. Pasajeros usuales de la línea se sumaron al festejo y no dudaron en grabar el momento que rápidamente llegó a las redes sociales.

Una de las familiares filmó toda la secuencia y la difundió en TikTok con emoción. El video fue subido por la cuenta @liituz y se viralizó rápidamente. Hasta el momento obtuvo miles de reproducciones en las redes sociales

El chofer se despidió de su trabajo y su último día trascendió las fronteras, ya que miles de usuarios se emocionaron con las imágenes del momento. “La verdad, un excelente compañero como me decía, buenos días, tocayo muchos recuerdos lindos y viajes”, “sabes las veces que gracias a tu viejo, llegó bien y en horarios mucha gente a su laburo. Gracias, viejo sos crack disfruta de tu familia”, “Todos con las 200 camisas qué le dieron en todos sus años de trabajo. A disfrutar señor. Felicidades”, fueron tan solo algunos de los comentarios que le dejaron.