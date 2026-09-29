Un chofer de colectivo se bajó para ayudar a un pasajero ciego y emocionó a todos en las redes

Luis, chofer de la línea 513, vio que un joven no vidente tenía dificultades para llegar hasta la parada y decidió bajar del colectivo para acompañarlo. El gesto fue reconocido con un aplauso de todos los pasajeros y luego se volvió viral en redes sociales.

Una situación cotidiana en el transporte público de Bahía Blanca terminó convirtiéndose en una escena que emocionó a todos. Luis, chofer del coche 3 de la línea 513, advirtió que Julián, un joven no vidente, tenía dificultades para llegar hasta la parada y decidió bajar del colectivo para ayudarlo. La escena quedó registrada por un pasajero en medio de los aplausos que se ganó.

El camino estaba complicado por la presencia de basura y distintos obstáculos sobre la vereda, que dificultaban el desplazamiento del joven. El conductor no dudó en dejar por unos instantes su puesto y acercarse para acompañarlo personalmente hasta la unidad. Lo que para él era un gesto habitual terminó sorprendiendo a quienes viajaban en el colectivo.

Según contó Luis, no era la primera vez que ayudaba a Julián. Desde que comenzó a verlo acercarse solo a la parada, decidió asistirlo cada vez que coincidían. “Las primeras veces que lo vi venir solo, me bajé y lo ayudé. Se me hizo costumbre”, relató el chofer.

Con el tiempo, otros trabajadores de la misma línea también comenzaron a tener gestos similares cuando se encontraban con el joven. “Tengo compañeros que, cuando se encuentran con él, también se bajan a ayudarlo”, explicó Luis.

La ayuda, entonces, pasó a formar parte de una rutina que se repite cada vez que alguno de los conductores se cruza con Julián.

Después de acompañar al joven hasta el colectivo y ayudarlo a subir de manera segura, Luis volvió a ocupar su lugar para continuar con el recorrido. Pero cuando regresó al frente de la unidad ocurrió algo que no esperaba: los pasajeros comenzaron a aplaudirlo.

Quienes habían observado lo que acababa de ocurrir decidieron destacar públicamente la actitud del conductor. La escena fue registrada por los mismos pasajeros que posteriormente la compartieron a través de las redes sociales.

La actitud de Luis fue destacada por numerosos usuarios, que pusieron el foco en la importancia de este tipo de gestos de solidaridad y empatía en el transporte público. “Dios lo va a bendecir el doble por hacer el bien!! Qué gran ejemplo”, “Que gran persona es el chofer. Felicitaciones”, escribieron.