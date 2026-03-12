Un brasilero contó su experiencia a la Vía Blanca y se volvió viral: “una locura”

Sorprendido por la multitud, los carros vendimiales y la costumbre de lanzar regalos al público, el joven describió la experiencia como “una locura” y recomendó vivirla al menos una vez.

La Fiesta Nacional de la Vendimia volvió a ser escenario de momentos que se viralizan en redes sociales. Esta vez, un turista brasileño compartió su experiencia tras asistir a la Vía Blanca de las Reinas en Mendoza y su reacción no tardó en hacerse viral. El joven relató con humor lo que vivió durante el tradicional desfile vendimial y aseguró que todo le pareció “una locura”.

Cada año, miles de personas se congregan en el centro de la ciudad para presenciar la Vía Blanca de las Reinas, uno de los eventos más esperados de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante el desfile, los carros alegóricos recorren las calles con las reinas departamentales mientras el público se reúne a ambos lados para disfrutar del espectáculo.

Para quienes viven la experiencia por primera vez, el impacto puede ser grande. Eso fue exactamente lo que le ocurrió al joven brasileño, que llegó al centro mendocino y quedó sorprendido por la cantidad de gente que se había reunido.

En su video, el turista contó que al llegar sintió que “había llegado toda la Argentina”, al ver a las familias instaladas en veredas, balcones y hasta en los árboles para conseguir un buen lugar desde donde observar el desfile.

Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una de las tradiciones más conocidas de la Vía Blanca de Mendoza: cuando las reinas arrojan obsequios al público durante el recorrido.

Según relató, al principio pensó que los regalos serían entregados de manera tranquila a las personas que estaban cerca del desfile. Pero rápidamente se dio cuenta de que la dinámica era muy diferente.

El influencer explicó entre risas que durante el paso de los carros comenzaron a volar distintos productos hacia la multitud. Entre ellos mencionó galletitas, frutos secos, golosinas y frutas, lo que generó una verdadera competencia entre quienes intentaban atrapar algún recuerdo del desfile.

En su relato incluso aseguró haber visto manzanas, pomelos y hasta sandías volando entre el público, algo que describió como una experiencia inesperada y muy divertida.

El video fue publicado por el influencer brasileño @viniciuz.scofield, quien mostró a sus seguidores cómo se vive una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia. En pocas horas, el contenido comenzó a circular entre usuarios mendocinos y turistas que también participaron de la fiesta.

Otro detalle que sorprendió al visitante

Además del ambiente festivo y la dinámica del desfile, el turista destacó otro aspecto que le llamó la atención: la rapidez con la que la ciudad vuelve a la normalidad cuando termina la Vía Blanca de las Reinas.

Según relató, apenas pasó el último carro apareció un gran operativo de limpieza que comenzó a barrer y lavar las calles. En pocos minutos, aseguró, el centro de Mendoza volvió a quedar completamente ordenado.

Antes de cerrar su video, el influencer dejó una recomendación para quienes aún no conocen la celebración. Según dijo, vivir la Vía Blanca de la Vendimia en Mendoza es una experiencia única que vale la pena presenciar al menos una vez.