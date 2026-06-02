Un blooper histórico: un carrito médico entró a la cancha para asistir a un jugador y terminó atropellando a otro

El insólito episodio ocurrió en la Serie B de Ecuador, durante el partido entre El Nacional y Liga de Portoviejo. El vehículo de asistencia impactó contra Édison Caicedo y la escena se volvió viral en cuestión de horas, generando sorpresa y burlas en redes sociales.

El fútbol ecuatoriano fue escenario de un hecho tan inesperado como ridículo. En el encuentro de la Serie B entre El Nacional y Liga de Portoviejo, el carrito médico que había ingresado para atender a un futbolista lesionado terminó atropellando al mediocampista Édison Caicedo, dejando una imagen que rápidamente recorrió el mundo.

El accidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando el vehículo se retiraba del campo y el conductor no advirtió que Caicedo cruzaba por delante. El impacto fue directo y el jugador cayó al suelo con gestos de dolor. Ante la incredulidad de los presentes, el chofer se excusó con una frase que se volvió viral: “No lo vi”.

Los relatores no tardaron en calificar el episodio como “increíble, un blooper que va a dar la vuelta al mundo”. Y así fue: en cuestión de horas, el video circuló por redes sociales y portales deportivos internacionales, generando comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el humor. “Van a tener que poner semáforos en la cancha”, ironizó un usuario en X.

Más allá de lo insólito, el golpe no tuvo consecuencias graves. Caicedo recibió atención médica en el campo y pudo reincorporarse minutos después. Incluso el jugador que viajaba en el carrito sufrió un golpe en la cara por el movimiento brusco, aunque ambos continuaron el partido.

El resultado deportivo quedó en segundo plano. Liga de Portoviejo se impuso por 1-0 con gol de Camilo González, mientras que El Nacional quedó último en la tabla sin unidades. Sin embargo, lo que trascendió fue la imagen del carrito atropellando a un futbolista, un hecho que difícilmente se olvide.

Aunque se trató de un accidente, la falta de coordinación y la improvisación quedaron expuestas en un escenario que, por su carácter absurdo, terminó siendo más comentado que el propio resultado del partido.