Un auto apareció empapelado en Mendoza y se volvió viral: “Moroso”

Un mendocino fue escrachado públicamente como “moroso” cuando su auto apareció empapelado con carteles que exigían el pago de una deuda. El episodio ocurrió en la Cuarta Sección de Ciudad y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Un hecho insólito llamó la atención en la Cuarta Sección de Ciudad de Mendoza y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales. Un hombre fue escrachado como “moroso” luego de que alguien, aparentemente cansado de reclamar una deuda impaga, decidiera empapelar su automóvil con carteles que llamaron la atención de todos los vecinos.

El vehículo estaba estacionado en las inmediaciones de la escuela Pompeya y no pasó desapercibido. Quienes circulaban por la zona se sorprendieron al ver el auto cubierto de hojas y afiches pegados en las puertas, ventanillas y hasta en el parabrisas.

Al acercarse, la escena resultó todavía más llamativa: un gran cartel con la palabra “Moroso” encabezaba la denuncia pública, acompañado de datos personales del supuesto deudor. En el texto, la persona que colocó los afiches advertía que, de no saldarse la deuda, iniciaría una subasta pública de bienes e informaría el estado crediticio del involucrado a CODESA, VERAZ y al Banco Central de la República Argentina, lo que le impediría acceder a futuros créditos.

Si bien no se sabe cómo terminó la historia, la imagen del auto llamó la curiosidad de varios mendocinos que pasaron por la zona y se volvió viral en las redes sociales.