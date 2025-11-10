Un abuelo mendocino se volvió viral por su apasionado reclamo durante la final de la Copa Argentina

Un abuelo mendocino se volvió viral en las redes sociales tras reaccionar con enojo y pasión durante la final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

La final de la Copa Argentina 2025 entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors no solo coronó a la Lepra como campeona del certamen, sino que también dejó una de las escenas más comentadas en redes sociales: el enfático discurso de un abuelo mendocino frente al televisor que se convirtió en furor entre los hinchas.

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors y una verdadera fiesta se vivió en Mendoza. Sin embargo, durante el partido los hinchas vivieron momentos de verdadera tensión.

Mientras miles de mendocinos celebraban el histórico triunfo en el estadio y en las calles, el video de este vecino leproso recorrió las redes sociales, generando una ola de comentarios y risas. En las imágenes se lo ve visiblemente emocionado y molesto por algunas decisiones arbitrales durante el partido, descargándose con una frase que ya se volvió icónica.

“Nosotros jugamos sin ninguna maldad, hemos ganado porque nos lo merecemos, no nos vamos a dejar pisotear como pisotean los porteños. Ahí lo tienen al Chiquito Romero que lo trajeron para atajar todos los penales y qué pasó. La Lepra, lo más grande que tenemos”, relató el abuelo.

El video refleja el fervor con el que la hinchada leprosa vivió la final, una jornada que quedará en la historia por ser la primera vez que Independiente Rivadavia se consagra campeón de un torneo nacional.