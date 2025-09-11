Tortilla de papas sin freír: el método que revoluciona la cocina casera

Simple y rápida, transforma la tradicional receta por una opción más liviana y sabrosa. Con ingredientes básicos y un método innovador, esta versión al horno se posiciona como favorita entre quienes buscan practicidad y bienestar en la cocina cotidiana.

La clásica tortilla de papas es un plato infaltable en la mesa argentina, pero su preparación tradicional suele implicar una buena cantidad de aceite y tiempo frente a la hornalla. En los últimos días, se viralizó una técnica alternativa que permite lograr una versión más liviana, sin necesidad de freír ni hervir las papas, y en apenas 30 minutos. El truco, que ya circula en redes y medios de lifestyle, propone una cocción al horno que conserva el sabor y mejora la textura.

Ingredientes:

1,2 kg de papas

4 huevos grandes

1 cebolla mediana

2 cucharadas de mostaza

Sal y pimienta a gusto

Aceite (en pequeñas cantidades)

El procedimiento comienza con cortar las papas en cubos pequeños y cocinarlas en una fuente apenas aceitada, junto con cebolla previamente remojada en agua para suavizar su sabor. Este paso reemplaza la fritura tradicional y permite que los vegetales se doren sin saturarse de grasa. Mientras tanto, se prepara una mezcla de huevos batidos con sal, pimienta y un toque de mostaza, ingrediente clave que aporta sabor y airea la preparación.

Una vez que las papas y la cebolla están listas, se integran con los huevos y se deja reposar la mezcla en la heladera durante unos minutos. Este enfriamiento favorece la consistencia final de la tortilla. Luego, se cocina en horno fuerte durante 20 minutos, logrando una superficie dorada y un interior jugoso.

El resultado es una tortilla liviana, sabrosa y lista en media hora, ideal para quienes buscan opciones más saludables sin resignar sabor.

Este método se alinea con las tendencias actuales de cocina rápida y saludable, y responde a la creciente demanda de recetas accesibles que se adapten a rutinas exigentes. Además, permite aprovechar ingredientes básicos sin necesidad de técnicas complejas ni utensilios especiales. La incorporación de la mostaza como potenciador de sabor es otro punto que despierta interés entre quienes disfrutan experimentar en la cocina.