“Toma Danonimo y come medialuna”: la rutina de un perro mendocino que se volvió viral

Una mendocina contó cómo es un día en la vida de su perro Benjamín y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Algunas veces, las mascotas se vuelven parte de la familia y ocupan un lugar esencial en la vida de muchas personas. Las redes sociales no paran de sorprender con historias curiosas y adorables. Esta vez, el protagonista es Benjamín, un perro mendocino que se ganó el corazón de miles de usuarios por su particular rutina diaria, digna de una celebridad. Su dueña compartió cómo es la vida cotidiana del can, y el video rápidamente se volvió viral.

Según contó la mujer, Benjamín no solo tiene su propio espacio en la casa y un cuidado especial, sino que también disfruta de una rutina digna de un humano: “Se levanta, se cepilla los dientes, lo cepillo todo y después salimos a tomar algo a un café”, relató entre risas durante una entrevista informal grabada en la Plaza España de la Ciudad de Mendoza.

Pero lo que más llamó la atención de los usuarios fue su desayuno: “Toma Danonino con una medialuna todas las mañanas”, reveló la mujer, mientras aseguraba que su perro es “re influencer” en la zona y que incluso le festeja el cumpleaños cada 14 de febrero, el Día de los Enamorados.

Además, relató que de media tarde toma su “Yummy con media tortita” y en la noche cena un pequeño filet de carne, ya que cuidan muchos sus dientes.

El video fue compartido en las redes sociales y generó una ola de reacciones. Muchos usuarios destacaron el amor y el cuidado hacia el animal, mientras que otros no pudieron evitar reírse por la divertida forma en la que la dueña describió la vida de su mascota: “Benjamín expuesto”, bromeó ella al final del clip.

Entre los comentarios más repetidos se leen frases como “quiero ser Benjamín” y “el perro más mimado de Mendoza”. Sin dudas, la rutina del perro mendocino se transformó en uno de los contenidos más comentados de la semana en redes sociales.