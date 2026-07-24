Tiene 92 años y sigue cortando el pelo todos los días: la historia de Luffi, el peluquero más longevo de Mendoza

Con más de ocho décadas de trabajo, Carlos Luffi continúa atendiendo en su histórica peluquería de Godoy Cruz. Su historia se volvió viral gracias a un influencer mendocino y hoy emociona a miles de personas que destacan su pasión, dedicación y amor por el oficio desde que tenía 12 años.

En tiempos donde la jubilación suele marcar el final de la vida laboral, Carlos Luffi demuestra que la pasión, a veces, no tiene fecha de vencimiento. A sus 92 años, este histórico peluquero de Mendoza continúa atendiendo personalmente en su salón de Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, donde recibe a clientes de toda la vida con la misma energía y profesionalismo que lo acompañan desde hace más de ocho décadas.

La historia de Carlos Luffi comenzó cuando apenas tenía 12 años. Fue entonces cuando descubrió su vocación por la peluquería y decidió dedicar su vida al oficio.

Con el objetivo de perfeccionarse, se trasladó a la ciudad de Mendoza y realizó su formación profesional en el reconocido instituto L’Oréal, donde adquirió las técnicas que luego aplicaría durante toda su carrera.

Desde entonces nunca dejó de trabajar. Hoy, con 92 años, continúa abriendo las puertas de su peluquería casi todos los días y atendiendo personalmente a quienes siguen confiando en sus manos.

Una peluquería histórica que forma parte de la identidad de Godoy Cruz

El tradicional salón funciona en la esquina de Pellegrini y Alvear, en Villa Hipódromo, y es mucho más que una peluquería.

En sus paredes cuelgan decenas de diplomas, reconocimientos y fotografías que resumen una trayectoria construida durante décadas. Cada rincón conserva parte de la historia del barrio y refleja la permanente capacitación que Luffi buscó a lo largo de toda su vida profesional.

Quienes ingresan al local no solo encuentran un corte de cabello, sino también un espacio cargado de recuerdos, anécdotas y afecto.

Durante distintas épocas, artistas que llegaban a la provincia elegían pasar por su peluquería antes de sus presentaciones. Entre ellos estuvieron el humorista Luis Landriscina, el cantor de tango Argentino Ledesma y el recordado actor Luis Sandrini, quienes confiaban en su trabajo cada vez que visitaban Mendoza.

Aquella relación fue más allá del ámbito profesional. Con el tiempo nació una amistad que incluso llevó a que varios de ellos invitaran al peluquero y a su esposa Julia a funciones teatrales y espectáculos realizados en la provincia.

La historia de Luffi volvió a ganar notoriedad gracias a un video publicado por el influencer mendocino Turismo Lichi, quien recorrió el salón y conversó con el histórico peluquero.

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La publicación rápidamente se multiplicó en redes sociales donde se volvió viral, donde cientos de usuarios destacaron su compromiso, su vitalidad y la enorme pasión con la que continúa trabajando.

Lejos de pensar en el retiro, Carlos Luffi continúa recibiendo clientes de lunes a sábado con la misma precisión y entusiasmo que lo caracterizaron durante toda su carrera.