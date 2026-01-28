Tenía que visitar a un cliente en su casa y se llevó una sorpresa al ver lo que tenía en la entrada

El mendocino compartió un video en las redes sociales relatando la insólita situación que lo agarró completamente por sorpresa en el departamento de Las Heras.

Un mendocino vivió una situación tan inesperada como divertida cuando llegó al domicilio de un cliente en Las Heras y se encontró con un objeto que jamás imaginó ver en la puerta de una vivienda. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, despertando sorpresa y comentarios de todo tipo.

Cada persona a la hora de decorar su casa es única. Ya sea por los colores que deciden utilizar o por los objetos decorativos que utilizan. Esto le pasó a un mendocino cuando fue a visitar la vivienda de un cliente.

Según relató el joven en su publicación, el encuentro comenzó de manera normal. El cliente le había dado indicaciones precisas para llegar: “Te vas a dar cuenta cuál es mi casa porque tengo un pato en la puerta”, le advirtió. Sin embargo, lo que parecía una referencia curiosa terminó siendo completamente literal.

Al arribar al lugar, el visitante se topó con un pato gigante en la entrada de la casa. No se trataba de un animal real, sino de una escultura de gran tamaño que sobresalía por encima del portón, como si estuviera vigilando el ingreso a la propiedad.

La imagen lo tomó totalmente por sorpresa. “Cuando veo el pato, mamita querida”, expresó entre risas en el video, dejando en claro su asombro ante la particular decoración.

La publicación fue subida a TikTok por mario_her2, y en pocas horas acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos usuarios se preguntaron de dónde había salido la escultura, mientras que otros bromearon con la posibilidad de que se tratara del famoso pato de San Roque, una referencia conocida entre los mendocinos.