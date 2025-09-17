“Tenía cartel de principiante”: un auto quiso estacionar, terminó adentro del Dique Potrerillos y se volvió viral

Un insólito episodio en el Dique Potrerillos sorprendió a los usuarios de TikTok cuando un auto terminó parcialmente sumergido en el agua.

Uno de los lugares más conocidos y visitados de la Provincia de Mendoza es sin lugar a dudas Potrerillos. El Dique atrae a miles de personas cada fin de semana, tanto turistas como locales. Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral en las redes sociales, no por su hermosura, sino por un insólito accidente.

Era un día normal en el Dique Potrerillos, el día estaba soleado y mucha gente disfrutaba del agua y la montaña. Sin embargo, el usuario de TikTok @cesartornellonasisi, registró un hecho verdaderamente insólito.

Es que primero enfocó el paisaje del embalse y luego mostró un auto semihundido, detenido a pocos metros de la orilla, con la parte delantera bajo el agua.

“En su defensa, tiene la oblea de principiante”, escribió junto al video que no tardó en viralizarse, superando las 74.000 reproducciones en pocas horas y generando una ola de comentarios entre los usuarios.

Entre las reacciones más divertidas, algunos bromearon: “Para mí así los autos no toman agua, pero como aún no tengo el mío mejor no opino”. Otro escribió con ironía: “Dice que le saltó en el panel, que se estaba recalentando y pensó que así lo enfriaba”. También surgieron comentarios sobre las peculiares “formas nacionales de enfriar el motor” y cómo “así no se lavan los autos”.

El incidente ocurrió el lunes de esta semana. En un segundo video, se mostró al vehículo ya fuera del agua y nuevamente en marcha, gracias a la ayuda de dos camionetas y la intervención de la policía. “Se fue andando. Unos cracks los chicos que sacaron ese auto”, escribió el autor de la publicación.