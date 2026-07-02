“Telos gratuitos”: un influencer mostró los lugares más insólitos de Mendoza y explotó las redes sociales

El joven empezó a sumar cientos de seguidores con sus videos visitando hoteles transitorios para recomendar sus distintas comodidades y servicios. Sus videos se volvieron viral en las redes sociales y ahora todos les preguntan ¿cuál conviene?

Las redes sociales se convirtieron en una fuente de diversos contenidos que van desde entretener hasta informar. Ese fue el caso de Facu Clavero, un creador sanjuanino que se le ocurrió una idea sobresaliente que le generó miles de seguidores ¿haciendo qué? recomendando telos, primero de la Provincia de San Juan y luego se vino hasta Mendoza.

La influencer comenzó a registrar con su celular las comodidades y servicios que estos alojamientos transitorios ofrecen y capturó rápidamente la atención de cientos de miles de internautas jóvenes.

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Detrás del arroba @facuclavero_, el influencer invita a sus seguidores a que le recomienden telos o le cuenten cuáles son los que más intriga les producen, por prestigio, por altos costos, por extravagancias, para luego ir de visita y contar cómo fue su experiencia y ofrecer una detallada referencia evaluando la limpieza, el precio y la calidad de los servicios que ofrecen.

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Sin embargo, sorprendió a todos al mostrar los “telos gratuitos” que hay en Argentina. El joven comenzó a recorrer y mostrar varios parques y espacios públicos mendocinos.

El video de los “telos gratuitos” que se volvió viral en Mendoza

En una de sus publicaciones más recientes, el influencer sorprendió al abandonar momentáneamente los hoteles alojamiento para recorrer distintos espacios públicos que, según explica en tono humorístico, suelen ser conocidos por los jóvenes como puntos de encuentro.

Durante el recorrido muestra parques, puentes y otros sectores de la provincia mientras realiza comentarios irónicos sobre cada lugar.

En uno de los fragmentos del video afirma:”hasta alcohol hay en el piso y muchos puentes que de día son muy transitados, pero de noche… agarrate”.

Al mismo tiempo, aclaró que el contenido tiene un enfoque humorístico y que en ningún momento pretende incentivar conductas inapropiadas. “Estos son lugares que la misma gente comenta o conoce“, explicó durante la grabación.

Como ocurrió con sus anteriores publicaciones, el video rápidamente se volvió viral y acumuló una gran cantidad de comentarios. Muchos usuarios tomaron el contenido con humor y comenzaron a sugerir otros espacios de distintas provincias. “Gracias por la data”, “También están: parque Lezama, Rivadavia, centenario y planetario y todos los saben”, escribieron algunos.