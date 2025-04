Son de Mendoza y se propusieron limpiar las tumbas olvidadas: “es triste un cementerio, pero más triste es ver como se olvidan de los seres queridos”

Las mujeres trabajan en el cementerio de Rivadavia y se dieron cuenta de que querían ayudar a aquellos que permanecían olvidados recuperando sus tumbas y dándoles una segunda oportunidad.

Muchas veces, las sepulturas en los cementerios llevan meses, o años, sin ser visitadas por diferentes razones. Yacen en el suelo, ya despintadas y en muchos casos completamente olvidadas. Es ante esta situación que dos mendocinas se propusieron una tarea un poco singular: limpiar tumbas. Acá su historia.

Un video sorprendió a los mendocinos en las redes sociales. Dos mujeres compartieron el proceso de cómo limpiaban tumbas, y dialogaron con elnueve.com para contar su historia y el motivo detrás de esta movida.

Mayra Poso trabaja como sepulturera en el cementerio de Rivadavia, es la única mujer que ocupa este puesto en la zona Este. En su día a día comenzó a ver que había tumbas que estaban completamente olvidadas y así fue como en su tiempo libre decidió comenzar a limpiarlas, a cambiarles la apariencia.

Junto Soledad Gonzales ya han realizado en reiteradas oportunidades esta tarea y lo hacen sin pedir nada a cambio. “No cobramos nada a las personas, es totalmente gratis, lo hago con la ayuda que la misma gente me brinda”, explicó Mayra.

A pesar de no conocer la historia de los difuntos que permanecen en esas tumbas, las mujeres apuntaron que realizan este proceso con mucho respeto hacia las familias. “Solo queremos agasajar a esta persona que ya no está con nosotros”, apuntaron en un video que compartieron a través de su cuenta de TikTok.

Además, agregó que todo el proceso lo comparten a través de sus redes sociales, donde también publican cuando necesitan algún tipo de material como pintura o bolsas de consorcio, entre otros.

“No me gusta ver que se vea todo triste más allá de que es un cementerio”, contó la mendocina y agregó que ella disfruta de esta actividad y agregó que “en si es triste un cementerio, pero más triste es ver como se olvidan de los seres queridos”.

El trabajo de esta mendocina no se queda ahí, ya que apuntó que le gustaría ayudar a la gente. “Me gusta ayudar a la gente. Hace un mes ayudé también a una pareja de personas ciegas. Junte 80 mil pesos y fui y les lleve todo eso en mercadería. Hay cosas que no subo a las redes, pero es bueno ayudar a los que no tienen o no pueden”.